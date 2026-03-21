Rally de Erechim-Brasil: Franco lidera y Weiler aprieta

Franco marcó el “scratch” en tres de las siete pruebas especiales cronometradas que se corrieron (el argentino Miguel Baldoni, en dos, y el paraguayo Tiago Weiler, también en dos), y pasó al frente del clasificador sacándole una ventaja de tan solo 9,7 segundos a nuestros compatriotas Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), que pusieron todo sobre el final, y de 26,5 a los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), segundo y tercero, respectivamente.

Cabe recordar que Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) fueron los más rápidos el viernes en el SSS Super Prime Sicredi, pero hoy, luego de un vuelco, quedaron relagados (13°) y sin chances de pelear por el triunfo. No obstante siguen en carrera y buscarán traer algunos puntos de territorio gaúcho.

Gustavo Saba y Pablo Olmos (Toyota GR Yaris Rally2) culminaron en el quinto lugar, a 30,4 segundos del líder. Augusto Bestard y José Luis Díaz, con una unidad similar, finalizaron séptimos, mientras que Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi abandonaron la carrera hoy.

César Pedotti y Nico Elizaur fueron tercero en la CO2 y Manu Irala y Emanuel Fernández, cuarto. Arturo Ortiz y Víctor Aguilera fueron quinto en la CO4.

La Etapa 2 de mañana tendrá 5PE, 70,4 km bajo el crono y arrancará a las 8:18.