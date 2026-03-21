ABC Motor
21 de marzo de 2026 - 19:26

Rally de Erechim-Brasil: Franco lidera y Weiler aprieta

Los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado al mando de su rendidor Citroën C3 Rally2 #2.
Los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado al mando de su rendidor Citroën C3 Rally2 #2.Gentileza

El piloto boliviano Sebastián Franco –navegado por Lucas Hurtado, en el Citroën C3 Rally2 #2– lidera provisionalmente la clasificación general del Rally de Erechim, que se desarrolla en Río Grande do Sul (Brasil) por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, tras la disputa hoy de la primera etapa.

Por Derlis Santacruz

Franco marcó el “scratch” en tres de las siete pruebas especiales cronometradas que se corrieron (el argentino Miguel Baldoni, en dos, y el paraguayo Tiago Weiler, también en dos), y pasó al frente del clasificador sacándole una ventaja de tan solo 9,7 segundos a nuestros compatriotas Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), que pusieron todo sobre el final, y de 26,5 a los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), segundo y tercero, respectivamente.

Tiago Weiler y Juan José Sánchez, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, de gran faena en la primera etapa del rally erechinense.
Tiago Weiler y Juan José Sánchez, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, de gran faena en la primera etapa del rally erechinense.

Cabe recordar que Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) fueron los más rápidos el viernes en el SSS Super Prime Sicredi, pero hoy, luego de un vuelco, quedaron relagados (13°) y sin chances de pelear por el triunfo. No obstante siguen en carrera y buscarán traer algunos puntos de territorio gaúcho.

Así quedó el Škoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Luis Allende luego del vuelco en el primer rulo de hoy.
Así quedó el Škoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Luis Allende luego del vuelco en el primer rulo de hoy.

Gustavo Saba y Pablo Olmos (Toyota GR Yaris Rally2) culminaron en el quinto lugar, a 30,4 segundos del líder. Augusto Bestard y José Luis Díaz, con una unidad similar, finalizaron séptimos, mientras que Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi abandonaron la carrera hoy.

Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2) en un salto de la primera etapa.
Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2) en un salto de la primera etapa.

César Pedotti y Nico Elizaur fueron tercero en la CO2 y Manu Irala y Emanuel Fernández, cuarto. Arturo Ortiz y Víctor Aguilera fueron quinto en la CO4.

La Etapa 2 de mañana tendrá 5PE, 70,4 km bajo el crono y arrancará a las 8:18.