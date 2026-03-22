ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 22:53

Fórmula E-Madrid (España): Joshua Duerksen prueba con Citroën

El piloto de Invicta Racing (FIA F2) y de Mercedes AMG F1 Team (Desarrollo) escribió una nueva página para el automovilismo paraguayo llevando la tricolor a la Fórmula E por primera vez.
El piloto de Invicta Racing (FIA F2) y de Mercedes AMG F1 Team (Desarrollo) escribió una nueva página para el automovilismo paraguayo llevando la tricolor a la Fórmula E por primera vez.DERLIS SANTA CRUZ

El paraguayo Joshua Duerksen formó parte hoy del rookie test (prueba de novatos) de la Fórmula E, en el Circuito de Jarama, en Madrid (España), de la mano del equipo Citroën Racing, con el que debutó en un monoplaza eléctrico y sigue haciendo historia.

Por Derlis Santacruz

Joshua Duerksen realizó ayer una prueba oficial organizada por la FIA Formula E, en el circuito de Jarama, en Madrid (España), en la que los diez equipos participantes de la categoría alinearon a dos pilotos novatos para dar mayor realce a la misma y promocionar nuevos talentos.

Estos tests son obligatorios de realizar durante la temporada activa y forman parte de las herramientas que utiliza la Formula E para acercar la competencia a más pilotos y dar oportunidades a talentos que buscan progresar en su carrera dentro del automovilismo.

El paraguayo Joshua Duerksen y el francés Théo Pourchaire (de rojo) pilotaron por Citroën Racing.
El paraguayo Joshua Duerksen y el francés Théo Pourchaire (de rojo) pilotaron por Citroën Racing.

Joshua fue invitado por el equipo Citroën Racing a formar parte de los mismos, transitando así los primeros kilómetros en un monoplaza de propulsión eléctrica.

Duerksen tuvo una jornada productiva, girando en ambas sesiones previstas para el día sin ningún inconveniente y pudo completar el programa previsto sin interrupciones.

Con el #37, nuestro compatriota debutó en un monoplaza eléctrico.
Con el #37, nuestro compatriota debutó en un monoplaza eléctrico.

Al finalizar, comentó: “Un día muy bueno. Hicimos muchas vueltas y aprendí muchísimo, especialmente sobre cómo funciona un Formula E y cómo manejarlo. Probamos muchas cosas en el auto intentando ayudar a Citroën a desarrollarlo, lo cual fue bastante positivo también y, a la vez, pude sumar buena experiencia trabajando en un equipo profesional como Citroën y en un ambiente como la Formula E, lo cual me sirvió mucho para adaptarme a un circuito nuevo para mi, como es Jarama”.

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Además, añadió: “Aprendimos mucho, mejoramos bastante, colectamos data muy importante, el trabajo interno fue muy bueno y pudimos cumplir con el programa y todos los objetivos propuestos. Así que solamente puedo agradecer a Citroën por darme esta oportunidad de hacer el rookie test con ellos”, concluyó.