Fórmula E-Madrid (España): Joshua Duerksen prueba con Citroën

Joshua Duerksen realizó ayer una prueba oficial organizada por la FIA Formula E, en el circuito de Jarama, en Madrid (España), en la que los diez equipos participantes de la categoría alinearon a dos pilotos novatos para dar mayor realce a la misma y promocionar nuevos talentos.

Estos tests son obligatorios de realizar durante la temporada activa y forman parte de las herramientas que utiliza la Formula E para acercar la competencia a más pilotos y dar oportunidades a talentos que buscan progresar en su carrera dentro del automovilismo.

Joshua fue invitado por el equipo Citroën Racing a formar parte de los mismos, transitando así los primeros kilómetros en un monoplaza de propulsión eléctrica.

Duerksen tuvo una jornada productiva, girando en ambas sesiones previstas para el día sin ningún inconveniente y pudo completar el programa previsto sin interrupciones.

Al finalizar, comentó: “Un día muy bueno. Hicimos muchas vueltas y aprendí muchísimo, especialmente sobre cómo funciona un Formula E y cómo manejarlo. Probamos muchas cosas en el auto intentando ayudar a Citroën a desarrollarlo, lo cual fue bastante positivo también y, a la vez, pude sumar buena experiencia trabajando en un equipo profesional como Citroën y en un ambiente como la Formula E, lo cual me sirvió mucho para adaptarme a un circuito nuevo para mi, como es Jarama”.

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Además, añadió: “Aprendimos mucho, mejoramos bastante, colectamos data muy importante, el trabajo interno fue muy bueno y pudimos cumplir con el programa y todos los objetivos propuestos. Así que solamente puedo agradecer a Citroën por darme esta oportunidad de hacer el rookie test con ellos”, concluyó.