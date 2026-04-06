ABC Motor
06 de abril de 2026 - 01:00

Autos Antiguos-2ª fecha/CVAP: Se viene el Rally de Bajo Chaco

Con este VW Variant, María del Pilar García y Eduardo González fueron los ganadores en el 2025.
Con este VW Variant, María del Pilar García y Eduardo González fueron los ganadores en el 2025.Gentileza

El Rally de Bajo Chaco, que se correrá el sábado 18 de este mes, por la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2026 –organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) y fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy)–, fue lanzado oficialmente días atrás y las inscripciones para formar parte del mismo siguen abiertas y se extenderán hasta el jueves 16, a las 16:00.

Por Derlis Santacruz

Así lo señala el programa de la competencia, que entre otras cosas también expone lo siguiente:

Martes 14: Verificación técnica-administrativa, Primer Piso (TACPy), 19:00.

Jueves 16: Publicación del roadbook y lista final de inscriptos, 20:00.

Sábado 18:

- Reunión de pilotos: Petrobras, Villa Hayes, 7:45.

- Largada del primer auto: Desde el local de Petrobras, Villa Hayes, 8:00.

- Largada del primer auto al lugar del almuerzo: 13:30, aproximadamente.

- Premiación y publicación de resultados: 16:30.

Lea además: CVAP-Rally de San Bernardino: Los Balansa se llevan el triunfo

La prueba se disputará sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales (asfalto) y alcanzará un recorrido total de 320 kilómetros (Villa Hayes a Montelindo, ida y vuelta).

La inscripción fue fijada en la suma de G. 700.000, y los socios al día tendrán un descuento de G. 100.000 por cada tripulante al día en sus haberes. El límite de inscripciones para la carrera será de 70 autos.