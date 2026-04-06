Autos Antiguos-2ª fecha/CVAP: Se viene el Rally de Bajo Chaco

Así lo señala el programa de la competencia, que entre otras cosas también expone lo siguiente:

Martes 14: Verificación técnica-administrativa, Primer Piso (TACPy), 19:00.

Jueves 16: Publicación del roadbook y lista final de inscriptos, 20:00.

Sábado 18:

- Reunión de pilotos: Petrobras, Villa Hayes, 7:45.

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- Largada del primer auto: Desde el local de Petrobras, Villa Hayes, 8:00.

- Largada del primer auto al lugar del almuerzo: 13:30, aproximadamente.

- Premiación y publicación de resultados: 16:30.

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La prueba se disputará sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales (asfalto) y alcanzará un recorrido total de 320 kilómetros (Villa Hayes a Montelindo, ida y vuelta).

La inscripción fue fijada en la suma de G. 700.000, y los socios al día tendrán un descuento de G. 100.000 por cada tripulante al día en sus haberes. El límite de inscripciones para la carrera será de 70 autos.