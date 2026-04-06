Campeonato Mundial de Rally (WRC)-4ª fecha: Croacia, una cita con el asfalto

El Rally de Croacia, que corresponderá a la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y se disputará íntegramente sobre asfalto, arrancará el jueves y finalizará el domingo con la disputa de 20 pruebas especiales cronometradas y un recorrido total de 300,2 km.

El shakedown, o pruebas libres oficiales, se pondrá en marcha el jueves a partir de las 10:01 hora local (5:01, de Paraguay) en un tramo de 3,4 km en el Automotodrom Grobnik. Ese mismo día, desde las 18:30 (13:30, de nuestro país) iniciará la ceremonia de partida en Rijeka Korzo, donde estará instalada una rampa de salida por la que pasarán todas las tripulaciones que formarán parte del evento, 51 en total.

La etapa 1 comenzará el viernes a las 9:13 (4:13, de Py) con la PE1 Vodice-Brest 1, de 14,1 km. Luego se correrán la PE2 Lake Butoniga-Motovun 1 (13,7 km), PE3 Beram-Cerovije 1 (23,7 km) y PE4 Ucka 1 (11,7 km), tramos que se repetirán en una ocasión para completar 8 PE y una distancia de 126,8 km.

La etapa 2 se iniciará el sábado a las 8:43 (3:43, de Py) con la PE9 Platak 1, de 16,2 km. Posteriormente pasarán por la PE10 Ravna Gora-Skrad 1 (10,1 km), PE11 Generalski Stol-Zdihovo 1 (22,4 km) y PE12 Pecurkovo Brdo-Mreznicki Novaki 1 (9,1 km), pruebas especiales estas que también serán repetidas una vez para llegar a 16 PE y un recorrido de 115,9 km.

La etapa 3, la última del rally croata, verá la bandera verde el domingo a las 8:05 (3:05, de Py) en la PE17 Bribir-Novi Vinodolski 1, de 14,1 km, para luego cerrar la jornada con la PE18 Alan-Senj 1 (14,5 km), PE19 Bribir-Novi Vinodolski 2 (14,1 km) y PE20 Alan-Senj 2 (14,5 km-Power Stage), tras las que conocemos a los mejores de Croacia que vuelve al calendario luego de 2024.

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El galés Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally2) lidera la tabla de posiciones del certamen ecuménico de la modalidad de rally con 66 puntos (con una victoria en Suecia), escoltado por el sueco Oliver Solberg con 58 unidades (vencedor en Montecarlo) y por el japónes Takamoto Katsuta, con 55 puntos (ganador del Safari de Kenia), todos del equipo nipón Toyota Gazoo Racing.

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En constructores comanda todas las acciones Toyota Gazoo Racing con 157 puntos, seguido por Hyundai Motorsport, con 114 unidades, y M-Sport Ford, con 23 puntos.