ABC Motor
07 de abril de 2026 - 22:09

WRC Rally del Paraguay: Segunda edición en marcha

Momento exacto en el que César Marsal, CEO del WRC Rally del Paraguay, brindaba todos los detalles. Además de conocerse el itinerario de la carrera, también de presentó la chapa y el póster oficial de la segunda edición de WRC Rally del Paraguay.
Momento exacto en el que César Marsal, CEO del WRC Rally del Paraguay, brindaba todos los detalles. Además de conocerse el itinerario de la carrera, también de presentó la chapa y el póster oficial de la segunda edición de WRC Rally del Paraguay. Fernando Romero

En el Salón Medallistas del Parque Olímpico Paraguayo, esta noche fue lanzada oficialmente la segunda edición del WRC Rally del Paraguay, que se llevará a cabo en nuestro país del 27 al 30 de agosto, por la undécima fecha del calendario 2026 del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Por Derlis Santacruz

Paraguay será nuevamente sede este año de una fecha mundialista, de las tres previstas (2025, 2026 y 2027) y según los detalles que se dieron a conocer durante un emotivo acto esta noche, el rally de la tierra roja –que se disputa por los espectaculares caminos del departamento de Itapúa– tendrá no solamente mayor cantidad de tramos en comparación al año pasado, sino también más kilometraje y, por ende, mayores desafíos para las tripulaciones que estarán en carrera (se espera superar las 60 por las 48 de 2025).

En total serán 22 pruebas especiales cronometradas y 356,04 km de recorrido total (19 PE y 335 km tuvo la pasada edición).

Póster oficial del WRC Rally del Paraguay 2026.
Póster oficial del WRC Rally del Paraguay 2026.

El itinerario incluye a: Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbatera, Autódromo, Bella Vista, Hohenau, Trinidad, Encarnación y Artigas, respectivamente. La premiación este año se realizará en la Playa San José, con el río Paraná de fondo, en lo que definitivamente será una postal épica de una segunda edición que quiere –a decir de la organización– quedar otra vez marcada en la historia.

Lea además: WRC Rally del Paraguay con itinerario definido

Cabe recordar que la primera edición del WRC Rally del Paraguay, fue declarado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como “el mejor rally de 2025”, entre los catorce que se llevaron a cabo a lo largo de la pasada temporada. Además fue galardonado con el Premio a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible por la ONU y la FIA.