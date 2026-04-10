Motociclismo-Brasil: Superbike Paraguay, presente en Interlagos

El equipo Superbike Paraguay compite a pleno a nivel internacional. Los cuatro pilotos compatriotas: Nico Torrez, Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, se encuentran en Interlagos, São Paulo, para sus respectivas competencias en Brasil. Las tres competencias se disputan en simultáneo en el Autódromo José Carlos Pace, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte motor a nivel mundial, reconocido por su famosa “S de Senna” y por albergar a una de las más tradicionales fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Torrez, en Moto4 Latin Cup, tuvo hoy viernes práctivas libres y la primera clasificación (Q1). Mañana sábado vuelve para la Q2 y la Race 1, mientras que el domingo lo hará para la carrera final, a 11 vueltas. Recordemos que en la primera fecha, en Goiânia, acabó en el 11° puesto tras una carrera que fue suspendida por inclemencias del tiempo.

Por su parte, Valiente retorna al Campeonato de Moto1000GP luego de una pausa que se tomó el año pasado para priorizar el Trofeo Aprilia, que corrió en Italia. En Moto1000GP, Pedro compite en la categoría GP600, que ya lo vio ser campeón en el 2024, y arranca como uno de los favoritos esta temporada.

David y Almirón disputan por su parte en Yamaha bLU cRU, en la categoría R3, en la que también Valiente compite, por lo que en esta ocasión le toca correr a Pedro en dos categorías, en dos competencias diferentes, y al mismo tiempo. Los tres paraguayos tendrán una lucha durísima en pista contra grandes pilotos del continente, en una de las categorías más pobladas del circuito continental.

Solamente Torrez tuvo prueba de clasificación hoy viernes. Los otros compatriotas tuvieron prácticas libres, incluso bajo la lluvia. Mañana sábado tendrán sus clasificaciones y primeras carreras; mientras que el domingo competirán en las carreras finales.

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Los cuatro pilotos del equipo Superbike Paraguay se mostraron emocionados por competir en un circuito tan emblemático, que presenta este fin de semana una de sus principales características: la inestabilidad del tiempo (lluvia), lo que de por sí ya es un desafío adicional.