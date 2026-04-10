ABC Motor
10 de abril de 2026 - 20:01

Motociclismo-Brasil: Superbike Paraguay, presente en Interlagos

Pedro Valiente (izquierda), Hassen David (centro) y Fabrizio Almirón, durante las prácticas libres hoy en Yamaha bLU cRU.
Pedro Valiente (izquierda), Hassen David (centro) y Fabrizio Almirón, durante las prácticas libres hoy en Yamaha bLU cRU.Enrique Dávalos

El piloto paraguayo Nico Torrez vuelve a la acción para la segunda y tercera fecha del certamen denominado como Moto4 Latin Cup, cuya doble fecha se disputa en el mítico circuito de Interlagos, en Brasil. En esta oportunidad, el mismo comparte escenario con otros tres paraguayos: Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David –todos integrantes del equipo Superbike Paraguay–, quienes compiten en el mismo circuito en Moto1000GP y Yamaha bLU cRU, respectivamente.

Por Derlis Santacruz

El equipo Superbike Paraguay compite a pleno a nivel internacional. Los cuatro pilotos compatriotas: Nico Torrez, Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, se encuentran en Interlagos, São Paulo, para sus respectivas competencias en Brasil. Las tres competencias se disputan en simultáneo en el Autódromo José Carlos Pace, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte motor a nivel mundial, reconocido por su famosa “S de Senna” y por albergar a una de las más tradicionales fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Torrez, en Moto4 Latin Cup, tuvo hoy viernes práctivas libres y la primera clasificación (Q1). Mañana sábado vuelve para la Q2 y la Race 1, mientras que el domingo lo hará para la carrera final, a 11 vueltas. Recordemos que en la primera fecha, en Goiânia, acabó en el 11° puesto tras una carrera que fue suspendida por inclemencias del tiempo.

Nico Torrez (46) en acción hoy en el circuito de Interlagos (Brasil) en Moto4 Latin Cup.
Nico Torrez (46) en acción hoy en el circuito de Interlagos (Brasil) en Moto4 Latin Cup.

Por su parte, Valiente retorna al Campeonato de Moto1000GP luego de una pausa que se tomó el año pasado para priorizar el Trofeo Aprilia, que corrió en Italia. En Moto1000GP, Pedro compite en la categoría GP600, que ya lo vio ser campeón en el 2024, y arranca como uno de los favoritos esta temporada.

Pedro Valiente arranca el 2026 con la intención de reprisar lo hecho en 2024: logar el título de campeón en Moto1000GP.
Pedro Valiente arranca el 2026 con la intención de reprisar lo hecho en 2024: logar el título de campeón en Moto1000GP.

David y Almirón disputan por su parte en Yamaha bLU cRU, en la categoría R3, en la que también Valiente compite, por lo que en esta ocasión le toca correr a Pedro en dos categorías, en dos competencias diferentes, y al mismo tiempo. Los tres paraguayos tendrán una lucha durísima en pista contra grandes pilotos del continente, en una de las categorías más pobladas del circuito continental.

Pedro Valiente, en las prácticas de Yamaha bLU cRU.
Pedro Valiente, en las prácticas de Yamaha bLU cRU.

Solamente Torrez tuvo prueba de clasificación hoy viernes. Los otros compatriotas tuvieron prácticas libres, incluso bajo la lluvia. Mañana sábado tendrán sus clasificaciones y primeras carreras; mientras que el domingo competirán en las carreras finales.

Así transitaba hoy Hassen David en las prácticas libres de Yamaha bLU cRU.
Así transitaba hoy Hassen David en las prácticas libres de Yamaha bLU cRU.

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Fabrizio Almirón realiza una maniobra durante las pruebas libres de hoy en Yamaha bLU cRU.
Fabrizio Almirón realiza una maniobra durante las pruebas libres de hoy en Yamaha bLU cRU.

Los cuatro pilotos del equipo Superbike Paraguay se mostraron emocionados por competir en un circuito tan emblemático, que presenta este fin de semana una de sus principales características: la inestabilidad del tiempo (lluvia), lo que de por sí ya es un desafío adicional.