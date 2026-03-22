ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 22:27

Moto4 Latin Cup-Goiânia: Gran debut de Nico Torrez en Brasil

Esteban Carrizosa, Nico Torrez, Pedro Valiente y Ramón Torrez durante la previa.
Esteban Carrizosa, Nico Torrez, Pedro Valiente y Ramón Torrez durante la previa.DERLIS SANTA CRUZ

Nico Torrez, de 17 años, tuvo hoy su primera carrera como piloto de la categoría Moto4 Latin Cup –y fue el primer piloto paraguayo de la historia en correr una preliminar de MotoGP– en la que solo se disputaron cuatro vueltas debido a la lluvia que cayó y generó banderas rojas sin posibilidad de relanzamiento.

Por Derlis Santacruz

Torrez finalizó 11° y logró sumar puntos en su debut dentro del certamen. Nico acabó la carrera en la misma posición que largó, P11. Tuvo un gran arranque, luego perdió una posición pero tras un gran adelantamiento recuperó el puesto. Cuando la carrera estaba en su auge, con adelantamientos, neumáticos en temperatura y algunas caídas, empezó a llover y la Dirección de la Carrera sacó las banderas rojas.

Con su habitual #46, Nico Torrez debutó en el Moto4 Latin Cup con Honda.
Con su habitual #46, Nico Torrez debutó en el Moto4 Latin Cup con Honda.

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La prueba no pudo reanudarse debido a la apretada agenda de la jornada con otras categorías en el mismo circuito, incluyendo la de MotoGP.

Todo ok Nico...? Claro que si, responde el piloto de 17 años que se convirtió en el primer paraguayo en disputar una premilinar de MotoGP.
Todo ok Nico...? Claro que si, responde el piloto de 17 años que se convirtió en el primer paraguayo en disputar una premilinar de MotoGP.

Se tomó la decisión de dar medio puntaje según el orden de finalización de cada piloto. Además se adicionará una carrera al calendario, para compensar.