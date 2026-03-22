Moto4 Latin Cup-Goiânia: Gran debut de Nico Torrez en Brasil

Torrez finalizó 11° y logró sumar puntos en su debut dentro del certamen. Nico acabó la carrera en la misma posición que largó, P11. Tuvo un gran arranque, luego perdió una posición pero tras un gran adelantamiento recuperó el puesto. Cuando la carrera estaba en su auge, con adelantamientos, neumáticos en temperatura y algunas caídas, empezó a llover y la Dirección de la Carrera sacó las banderas rojas.

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La prueba no pudo reanudarse debido a la apretada agenda de la jornada con otras categorías en el mismo circuito, incluyendo la de MotoGP.

Se tomó la decisión de dar medio puntaje según el orden de finalización de cada piloto. Además se adicionará una carrera al calendario, para compensar.