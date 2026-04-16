Karting-Brasil: Segundo podio para Nelson Segovia

Esta es la segunda vez en el año que Nelson Segovia alcanza un podio en pistas brasileñas, consolidando su crecimiento deportivo. Como único paraguayo en pista, Nelson se midió de igual a igual en uno de los campeonatos más competitivos del continente, demostrando su nivel y proyección internacional.

El resultado adquiere mayor importancia considerando que el karting brasileño ya forma parte del ranking oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), posicionándose como una de las plataformas más exigentes para proyectarse al automovilismo internacional. En ese contexto, Brasil se consolida con un paso clave en el camino hacia los campeonatos organizados por la FIA.

Durante la fecha, Nelson compitió en Cadete y Mini 2T, mostrando velocidad, consistencia y carácter.

En Cadete, estuvo muy cerca de la “pole position”, que se le escapó por milésimas tras un incidente en pista. Aun así, logró un sólido tercer puesto, en una categoría de altísimo nivel.

En Mini 2T, fue el más rápido en entrenamientos, pero debió clasificar desde atrás. Avanzó hasta el tercer lugar en la primera manga, y cuando venía remontando nuevamente en la segunda, una falla mecánica lo obligó a abandonar. Cerró la etapa en la séptima posición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea además: Karting-Brasil: Nelson Segovia sube al podio

Más allá de los resultados, la actuación refleja un crecimiento firme y sostenido.

“Brasil es el camino y nuestro sueño es llegar a los campeonatos FIA”, expresó el joven piloto Segovia.