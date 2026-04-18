Rally FIA/Codasur (Argentina): Villagra lidera, Migue tercero

Villagra marcó el “scratch” en tres de las siete pruebas especiales que se corrieron (93,1 km) –el boliviano Sebastián Franco (Citroën C3 Rally2) en dos y el argentino Miguel Baldoni (Škoda Fabia RS Rally2) también en dos–, acumuló un tiempo total de carrera de 1:01:12,9 y aventajó a su compatriota Baldoni, copilotado por Gustavo Franchello, por 8,2 segundos, y al paraguayo Migue Zaldívar, acompañado por Luis Allende en la butaca derecha de otro Škoda Fabia RS Rally2, por 25,8 segundos, que culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) finalizaron en el sexto lugar, a 45,9 segundos del líder provisional, Villagra. Augusto Bestard y Gustavo Saba, ambos con dos unidades similares, cerraron la jornada en la novena y décima posición de la general y la categoría principal CO.

En la CO2, Manuel Irala le sacó 29,5 segundos a César Pedotti, con sendos Mitsubishi Lancer Evo X, mientras que Arturo Ortíz (Peugeot 208 Rally4) no pudo cerrar la etapa 1 en la CO4.

Lea además: Rally FIA/Codasur (Argentina): Bandera verde para el Rally Sudamericano 2026

La segunda etapa se correrá mañana con tres tramos definitorios (El Faro-San José, Ciénega de Allende-Mina Clavero y Giulio Césare-Mina Clavero), que se repetirán en una ocasión (82,4 km) y tras los cuales conoceremos a los vencedores.