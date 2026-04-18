ABC Motor
18 de abril de 2026 - 20:23

Rally FIA/Codasur (Argentina): Villagra lidera, Migue tercero

Migue Zaldívar es el piloto paraguayo mejor posicionado al cierre de la primera etapa de hoy. Foto: ART (Automotor Rally Team).
Migue Zaldívar es el piloto paraguayo mejor posicionado al cierre de la primera etapa de hoy. Foto: ART (Automotor Rally Team). ART (Automotor Rally Team)

El piloto argentino Federico Villagra, navegado por su compatriota Diego Curletto, en el Škoda Fabia RS Rally2 –tras la primera etapa hoy–, lidera la clasificación general del Rally Sudamericano 2026, que se disputa en Mina Clavero (Córdoba-Argentina), por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur.

Por Derlis Santacruz

Villagra marcó el “scratch” en tres de las siete pruebas especiales que se corrieron (93,1 km) –el boliviano Sebastián Franco (Citroën C3 Rally2) en dos y el argentino Miguel Baldoni (Škoda Fabia RS Rally2) también en dos–, acumuló un tiempo total de carrera de 1:01:12,9 y aventajó a su compatriota Baldoni, copilotado por Gustavo Franchello, por 8,2 segundos, y al paraguayo Migue Zaldívar, acompañado por Luis Allende en la butaca derecha de otro Škoda Fabia RS Rally2, por 25,8 segundos, que culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Federico Villagra y Diego Curletto comandan las acciones en Mina Clavero. Foto: Lucas Martínez.
Federico Villagra y Diego Curletto comandan las acciones en Mina Clavero. Foto: Lucas Martínez.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) finalizaron en el sexto lugar, a 45,9 segundos del líder provisional, Villagra. Augusto Bestard y Gustavo Saba, ambos con dos unidades similares, cerraron la jornada en la novena y décima posición de la general y la categoría principal CO.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi son los segundos mejores paraguayos en Argentina luego de la etapa 1. Foto: Toyota Gazoo Racing Paraguay.
Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi son los segundos mejores paraguayos en Argentina luego de la etapa 1. Foto: Toyota Gazoo Racing Paraguay.

En la CO2, Manuel Irala le sacó 29,5 segundos a César Pedotti, con sendos Mitsubishi Lancer Evo X, mientras que Arturo Ortíz (Peugeot 208 Rally4) no pudo cerrar la etapa 1 en la CO4.

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La segunda etapa se correrá mañana con tres tramos definitorios (El Faro-San José, Ciénega de Allende-Mina Clavero y Giulio Césare-Mina Clavero), que se repetirán en una ocasión (82,4 km) y tras los cuales conoceremos a los vencedores.