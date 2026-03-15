4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas vencen en el PRC

Tras las dos vueltas clasificatorias al trazado villarriqueño, y la vuelta final, que contó con un gran marco de público, Prusch y Rojas destacaron sobre Carlos y Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero), y Daniel Princigalli y Manuel Orrego (Nissan Patrol), quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.

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En la TT2, el triunfo fue para Pablo Grams y Alejandro Medina (VW Fusca), mientras que en la TT3, sobresalieron Roberto Gini y Jaz Guillén (Mitsubishi Montero).