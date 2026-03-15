4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas vencen en el PRC
La primera cita válida de la temporada 2026 del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, se cumplió hoy en el Circuito PRC, de Villarrica (Guairá), y el binomio integrado por Fabio Prusch y Ángel Rojas, al mando de su potente máquina tubular #99, se adjudicó la victoria tanto en la clasificación general como en la categoría TT4.
Tras las dos vueltas clasificatorias al trazado villarriqueño, y la vuelta final, que contó con un gran marco de público, Prusch y Rojas destacaron sobre Carlos y Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero), y Daniel Princigalli y Manuel Orrego (Nissan Patrol), quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.