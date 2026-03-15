ABC Motor
15 de marzo de 2026 - 22:18

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas vencen en el PRC

Fabio Prusch y Ángel Rojas celebran el triunfo. Foto: Tati Barrios.
Fabio Prusch y Ángel Rojas celebran el triunfo. Foto: Tati Barrios.

La primera cita válida de la temporada 2026 del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, se cumplió hoy en el Circuito PRC, de Villarrica (Guairá), y el binomio integrado por Fabio Prusch y Ángel Rojas, al mando de su potente máquina tubular #99, se adjudicó la victoria tanto en la clasificación general como en la categoría TT4.

Por Derlis Santacruz

Tras las dos vueltas clasificatorias al trazado villarriqueño, y la vuelta final, que contó con un gran marco de público, Prusch y Rojas destacaron sobre Carlos y Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero), y Daniel Princigalli y Manuel Orrego (Nissan Patrol), quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.

Pablo Grams y Alejandro Medina, con este VW Fusca, fueron los mejores de la clase TT2.
Pablo Grams y Alejandro Medina, con este VW Fusca, fueron los mejores de la clase TT2.

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Roberto Gini y Jaz Guillén, al mando de este Mitsubishi Montero, vencieron en la TT3.
Roberto Gini y Jaz Guillén, al mando de este Mitsubishi Montero, vencieron en la TT3.

En la TT2, el triunfo fue para Pablo Grams y Alejandro Medina (VW Fusca), mientras que en la TT3, sobresalieron Roberto Gini y Jaz Guillén (Mitsubishi Montero).