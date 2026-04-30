El Rally del Guairá 2026 fue presentado oficialmente

La 24ª edición del Rally del Guairá, que corresponderá tanto a la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA-Codasur como a la cuarta fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), fue presentado oficialmente esta mañana en el Salón Tirika, de Mburuvicha Roga.

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La competencia continental y nacional se desarrollará del 29 al 31 de mayo en el cuarto departamento de nuestro país y tendrá nuevamente a la ciudad de Villarrica como epicentro de la carrera.

En el lanzamiento, además de la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del gobernador del Guairá, César Sosa, estuvieron presentes Hugo Mersán Galli, presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del TACPy, Carlos Villate, presidente del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), y otras autoridades gubernamentales y deportivas locales (CGM y CGV).

Mersán Galli abrió el acto con unas palabras de bienvenida y a continuación, Molas expuso todos y cada uno de los detalles de lo que será el evento guaireño durante los tres días que indica el programa oficial.

El shakedown del Rally del Guairá 2026 arrancará el viernes 29 de mayo a las 13:00 sobre un tramo de 3,6 kilómetros, en el Parque del Guairá. Ese mismo día, a partir de las 18:45, se pondrá en marcha el primer tramo cronometrado con la PSE1 (Nocturna) de 2,7 kilómetros, también en el Parque del Guairá, plaza que será la cabecera durante todo ese fin de semana.

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La Etapa 1 del sábado 30 de mayo iniciará a las 8:30 con 3PE (Yataity a Mbocayaty Este, de 15,6 kilómetros; Melgarejo a Tacuarita, de 14,6 kilómetros y Capitán Samudio a Las Clarisas, de 9,9 kilómetros), las que se repetirán en una ocasión para completar 6PE con un recorrido de 83,2 kilómetros.

La Etapa 2 del domingo 31 de mayo comenzará a las 8:00 con 2PE (Coronel Martínez a Félix Pérez Cardozo, de 18,3 kilómetros y Segunda División a Mbocayaty Oeste, de 14,8 kilómetros) y finalizará con la PWS12 (Parque del Guairá) después de una distancia de 69,2 kilómetros, con los que se estará completando un total de 152,4 kilómetros, respectivamente.

El periodo para las inscripciones quedará habilitado a partir del jueves 7 de mayo y se extenderá hasta el jueves 21 del mismo mes, a las 18:00.