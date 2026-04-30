Lanzan el Cateura Raid-Travesía Paraguarí 2026

El Cateura Raid-Travesía Paraguarí 2026 fue lanzado oficialmente anoche en un conocido shopping de San Lorenzo, lugar en el que se dieron a conocer todos y cada uno de los detalles de lo que será el evento que se celebrará el sábado 27 y domingo 28 de junio por los espectaculares caminos y sinuosos senderos del noveno departamento de nuestro país.

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Según la organización, el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, será un fin de semana de grandes aventuras en el que podrán participar aquellos que tengan camionetas, UTV, quads y motos y quieran desafiar las condiciones extremas del recorrido que se preparó para la ocasión, en el que habrán incluso, pasos por sectores con agua que serán uno de los tantos obstáculos que deberán superar los pilotos y las tripulaciones. Desde el punto de vista de la seguridad, en caso de ser necesario, se contará con el concurso de una ambulancia con personal calificado para el efecto y una vía de comunicación satelital accesible para todos.

El principal objetivo del Cateura Raid-Travesía Paraguarí 2026 es compartir en familia y con los amigos, transitando en caravana de principio a fin como una especie de paseo. José Curi, presidente del Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, manifestó ayer entre otras cosas cuanto sigue: “La idea es hacer camping durante el fin de semana, divertirnos en todo momento, sin apuros, porque no es una carrera, más bien es un paseo. En caso de lluvia, al final de la jornada del sábado, se contará con un tinglado en el que podrán refugiarse con las comodidades básicas”, añadió.

La jornada arrancará el sábado desde el Cerro Peró, cuyo portón se abrirá a las 9:00, y a partir de las 10:30, comenzará el recorrido rumbo a Caapucú, para posteriormente pasar por cuatro municipios más de la zona.

También, el sábado por la noche, se compartirá entre todos los participantes una cena de camaradería (fogón) en la que podrán contarse las innumerables anécdotas entre quienen formen parte de la travesía.

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