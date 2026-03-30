4x4 Off-Road/Club Cateura-2ª fecha: Pura adrenalina e intenso calor en Limpio

Alejandro Fleitas e Iván Cuevas, al mando de la potente camioneta Mitsubishi Montero, del Team Emboscada, se adjudicaron la victoria en la clasificación general y la clase TT4L tras la disputa ayer de la segunda fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 2026, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Fleitas y Cuevas superaron en la vuelta final a las duplas compuestas por Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes ML, del Team Insfrán Competición), por 6,9 segundos, y por Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello), por 12,9, quienes completaron el podio en esta ocasión luego de lo que fue una competencia que se vivió a pura adrenalina y con un intenso calor en la Catedral del Barro, a la que asistieron un total de 1.950 aficionados para ver en acción –sobre los más de 1.000 metros de recorrido total con los que contó el trazado que preparó la organización– a los mejores exponentes del 4x4 Off-Road de nuestro país.

Tras cumplirse las dos emocionantes y expectantes vueltas clasificatorias previas (que variaron levemente en cuanto a la dificultad entre la primera y la segunda, para agilizar más la carrera), las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

En la clase TT1, 1) Walter Guillén y David Zaracho (Team Mad Max), 2) Anitta Guezzi y Camila Domínguez (Team Guezzi) y 3) Darío Núñez y Arsenio Giménez (Team La Calaca).

En la TT2, 1) Bruno González y Jorge Ayala (Team Zamara Racing), 2) Miguel y Benchi Recalde (Team Mamangá) y 3) Alejandro Ibarrola y Juan Delgado (Team AA Producciones).

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En la TT3, 1) Rodrigo Morales y Éver Sánchez (Team El Loco de la Terrano), 2) Guido Vargas y Alan Ocampos (Team Negro Ling) y 3) Willian y Nelson Ruiz Díaz (Team WRD).

En la TT4N, 1) Luis y Adrián Espínola (Team Mbuyapey), 2) Manuel Peláez y Naty Balbuena (Team Peláez) y 3) Guillermo Servián y Aldo Galeano (Team Sersa Competición).

En la TT4L, 1) Alejandro Fleitas e Iván Cuevas (Team Emboscada), 2) Carlos Rojas e Isidro Flores (Team Camello) y 3) Luis Loris y Gustavo Peralta (Team Huevo).

Y en la TT4 Extreme, 1) Felipe Insfrán y El Alemán (Team Insfrán Competición) y 2) Sergio Troyano y Natalia Díaz (Team Troyano), respectivamente.

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La tercera fecha se desarrollaría el 19 de abril y la sede podría ser el VRD, de Capiatá, o Nueva Italia.