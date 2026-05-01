ABC Motor
01 de mayo de 2026 a la - 12:29

Joshua Duerksen marcó el sexto mejor tiempo de la práctica libre

El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.@F2

Joshua Duerksen finalizó sexto en la única práctica libre de la Fórmula 2 en Miami.

Por ABC Color

Joshua Duerksen y la Fórmula 2 regresaron hoy a la competencia en el Autódromo Internacional de Miami. En la segunda fecha de la temporada 2026, la categoría disputó en el primer turno de la jornada la única sesión libre. En la misma, el paraguayo de Invicta Racing marcó el sexto mejor tiempo de la sesión en los 5,41 kilómetros del trazado estadounidense.

Lea más: F2 2026: Horarios y TV para ver a Joshua Duerksen en Miami

Duerksen cronometró 1 minuto, 40 segundos y 632 milésimas en la mejor de las 17 vueltas que realizó en el circuito ubicado en Miami Gardens y que también es sede del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto, ganador de la sprint en Australia, la primera carrera del calendario, quedó a 312 milésimas del primero, el norteamericano Colton Herta de Hitech Grand Prix (1:40.320).

El monoplaza de Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.
El monoplaza de Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.

F2 2026: Dos banderas rojas en la sesión

Entre Herta y Duerksen quedaron Kush Maini de ART Gran Prix (1:40.336), Laurens Van Hoepen de Trident (1:40.480, Dino Beganovic de DAMS Lucas Oil (1:40.538) y Oliver Gorthe de MP Motorsport (1:40.590). El entrenamiento en Miami tuvo dos banderas rojas por los choques de los dos monoplazas de Campos Racing: primero fue el mexicano Noel León y luego el búlgaro Nikola Tsolov.

F2 2026: Las posiciones del ensayo libre