Joshua Duerksen marcó el sexto mejor tiempo de la práctica libre

Joshua Duerksen y la Fórmula 2 regresaron hoy a la competencia en el Autódromo Internacional de Miami. En la segunda fecha de la temporada 2026, la categoría disputó en el primer turno de la jornada la única sesión libre. En la misma, el paraguayo de Invicta Racing marcó el sexto mejor tiempo de la sesión en los 5,41 kilómetros del trazado estadounidense.

Lea más: F2 2026: Horarios y TV para ver a Joshua Duerksen en Miami

Duerksen cronometró 1 minuto, 40 segundos y 632 milésimas en la mejor de las 17 vueltas que realizó en el circuito ubicado en Miami Gardens y que también es sede del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto, ganador de la sprint en Australia, la primera carrera del calendario, quedó a 312 milésimas del primero, el norteamericano Colton Herta de Hitech Grand Prix (1:40.320).

F2 2026: Dos banderas rojas en la sesión

Entre Herta y Duerksen quedaron Kush Maini de ART Gran Prix (1:40.336), Laurens Van Hoepen de Trident (1:40.480, Dino Beganovic de DAMS Lucas Oil (1:40.538) y Oliver Gorthe de MP Motorsport (1:40.590). El entrenamiento en Miami tuvo dos banderas rojas por los choques de los dos monoplazas de Campos Racing: primero fue el mexicano Noel León y luego el búlgaro Nikola Tsolov.

F2 2026: Las posiciones del ensayo libre