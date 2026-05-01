Joshua Duerksen, séptimo en la qualy de la F2 2026 en Miami

Joshua Duerksen finalizó séptimo en la clasificación de la Fórmula 2 en Miami. En los 30 minutos, el piloto paraguayo giró 12 vueltas a los 5,41 kilómetros del Autódromo Internacional de Miami y en la mejor, registró 1 minuto, 40 segundos y 208 milésimas, quedando a 320 milésimas de la pole, conquistada por el indio Kush Maini de ART Grand Prix con un tiempo de 1:39.888 (11 vueltas).

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Con la posición de la qualy, Duerksen tiene establecido los lugares en los que partirá tanto en la sprint y la feature reace: en la prueba corta, el sábado 2 de mayo a las 11:00, hora de Paraguay, saldrá desde el cuarto puesto por la parrilla invertida para los primeros diez, mientras que la carrera principal, el domingo 3 de mayo a las 13:30, arrancará en la séptima ubicación.

Miami es la sede de la segunda carrera de la temporada 2026 de la F2. Luego de las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, el circuito americano y Canadá ingresaron al calendario para las fechas 2 y 3 respectivamente. En ambos fines de semana, la categoría comparte trazado con el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Canadá del Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Joshua Duerksen: ¿Cómo está en la tabla de pilotos?

Joshua Duerksen ocupa el séptimo puesto de la clasificación de pilotos de la F2 2026. El paraguayo de Invicta Racing había conquistado la victoria en la sprint de Australia, sumando 10 unidades. Posteriormente, fue décimo en la carrera principal en el Albert Park de Melbourne, logrando 1 punto. Por lo tanto, tiene 11 y está a 14 del líder, el búlgaro Nikola Tsolov de Campos Racing.

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F2 2026: ¿A qué hora y dónde ver la carrera sprint?

Joshua Duerksen disputará la carrera sprint el sábado 2 de mayo: la competencia arrancará a las 11:00, hora de Paraguay, con transmisión de Disney + (plataforma de streaming). Desde la llegada a la F2 hace dos temporadas, el paraguayo de 22 años ganó 3 pruebas cortas: Bakú en 2024 y Australia en 2025 con AIX Racing y, Australia 2026 con Invicta Racing.