F1: Lando Norris ganó la sprint del Gran Premio de Miami 2026

Lando Norris festejó hoy la primera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El vigente campeón de la categoría reina del automovilismo ganó la carrera sprint del Gran Premio de Miami. El británico partió desde el primer lugar de la parrilla de salida y dominó toda la prueba en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami Gardens, Estados Unidos.

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Norris finalizó la competencia por delante del australiano Óscar Piastri en el 1-2 de McLaren. El defensor del título de la F1 sumó 8 puntos y alcanzó los 33 en la tabla de pilotos, agregando los 20 que obtuvo en el Gran Premio de Australia (10) y el Gran Premio de Japón (10), siendo quinto en ambos, y los 5 de la sprint del Gran Premio de China.

Los primeros 8 de la sprint en Miami

Tras las 19 vueltas de la sprint, por detrás de Norris y Piastri acabaron Charles Leclerc de Ferrari, quien completó el podio y sumó 6 unidades. Luego, George Russell de Mercedes fue 4° (5 puntos); Max Verstappen de Red Bull Racing, 5° (4); Kimi Antonelli de Mercedes, 6° (3); Lewis Hamilton de Ferrari, 7° (2); y Pierre Gasly de Alpine, 8° (1).

F1 2026: La qualy, hoy a las 17:00

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 disputa hoy por la tarde la clasificación: comienza a las 17:00, hora de Paraguay, y pueden seguir por Disney +. Por su parte, la race está marcada para el domingo 3 de mayo, también a las 17:00. La misma es posterior a la feature race de la Fórmula 2, en la que el paraguayo Joshua Duerksen parte séptimo.