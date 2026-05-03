ABC Motor
03 de mayo de 2026 a la - 18:05

Triunfo de Óscar Weiler y Diego Ugarte en el Gran Premio Clase “A”

Óscar Weiler y Diego Ugarte con el Rugby-M2 Tourer, de 1928 #27, vencieron en la primera fecha del 2026.
Óscar Weiler y Diego Ugarte con el Rugby-M2 Tourer, de 1928 #27, vencieron en la primera fecha del 2026.CVAP

La dupla compuesta por Óscar Weiler y Diego Ugarte fue la vencedora ayer del Gran Premio Clase “A” que se disputó en la Costanera de Asunción.

Por Derlis Santacruz

Bajo una lluvia leve y persistente, el Gran Premio Clase “A”, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), se llevó a cabo ayer sábado por la primera fecha del certamen 2026.

Dirigentes del CVAP y tripulaciones que estuvieron presentes en el Gran Premio Clase "A".
Dirigentes del CVAP y tripulaciones que estuvieron presentes en el Gran Premio Clase "A".

En el arranque de la presente temporada, los autos de las diferentes marcas fabricados hasta 1931 se dieron cita a la competencia de regularidad que tuvo un recorrido de ida y vuelta por la Costanera de Asunción.

Lea más: Gran Premio Clase “A”, este sábado en la Costanera de Asunción

Las joyas del automovilismo nacional” transitaron sobre la pista asfáltica de norte a sur, y en la ocasión Óscar Weiler y Diego Ugarte, al mando de su Rugby-M2 Tourer, de 1928, sobresalieron dejando atrás a Manolo Gómez y Mabel Castillo (Ford A, de 1928), y a Joseph Finegan y Nathalia Mussi (Pontiac Series 6-2), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Un histórico de la Guerra del Chaco también salio a competir. Está vez a los mandos de Carlos Moretuzzo y Quirno Codas.
Un histórico de la Guerra del Chaco también salio a competir. Está vez a los mandos de Carlos Moretuzzo y Quirno Codas.

La inclemencia del tiempo y un piso que estuvo mojado todo el día le dieron un toque diferente al evento, y a pesar de la dificultad y exigencia que se plantearon por las condiciones mencionadas (clima y suelo), las tripulaciones disfrutaron y rememoraron a estas inolvidables máquinas que siguen marcando historia.

También fueron premiados quienes fueron vestidos como en aquellas épocas.
También fueron premiados quienes fueron vestidos como en aquellas épocas.

Resultados provisorios del Gran Premio Clase “A”

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