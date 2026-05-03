Triunfo de Óscar Weiler y Diego Ugarte en el Gran Premio Clase “A”

Bajo una lluvia leve y persistente, el Gran Premio Clase “A”, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), se llevó a cabo ayer sábado por la primera fecha del certamen 2026.

En el arranque de la presente temporada, los autos de las diferentes marcas fabricados hasta 1931 se dieron cita a la competencia de regularidad que tuvo un recorrido de ida y vuelta por la Costanera de Asunción.

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“Las joyas del automovilismo nacional” transitaron sobre la pista asfáltica de norte a sur, y en la ocasión Óscar Weiler y Diego Ugarte, al mando de su Rugby-M2 Tourer, de 1928, sobresalieron dejando atrás a Manolo Gómez y Mabel Castillo (Ford A, de 1928), y a Joseph Finegan y Nathalia Mussi (Pontiac Series 6-2), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La inclemencia del tiempo y un piso que estuvo mojado todo el día le dieron un toque diferente al evento, y a pesar de la dificultad y exigencia que se plantearon por las condiciones mencionadas (clima y suelo), las tripulaciones disfrutaron y rememoraron a estas inolvidables máquinas que siguen marcando historia.

Resultados provisorios del Gran Premio Clase “A”