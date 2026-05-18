Emotiva tercera fecha de la Copa AAAP en el este del país

La Copa AAAP, que lleva adelante la Asociación de Autocross del Alto Paraná (AAAP), tuvo su continuidad el fin de semana con la disputa de la tercera fecha del calendario 2026 en el circuito ubicado en el km 10, zona Monday, en el este del país.

Las actividades que precedieron a la carrera se llevaron a cabo el sábado, es decir, las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, trámite previo que se dio a la espera de lo que iba a ser la competencia el domingo.

Previa reunión de pilotos y recorrida controlado al tramo, la carrera arrancó con la partida de la primera máquina que, al igual que todas y cada una de las tripulaciones y pilotos que formaron parte del evento, tuvieron que cumplir tres vueltas al trazado que preparó la organización para la ocasión, bajo el formato de super prime.

Lea más: La segunda fecha de la Copa AAAP se disputó en una sola jornada

Tras la sumatoria total de los tiempos de las mismas, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría Autocross Fuerza Libre, 1) Jorge Aguinagalde y José Ovelar, 2) Ariel y Willian Gómez y 3) Ramón Giménez y Hugo Fleitas. En Autocross Standard, 1) Erick Monges y Sandip Rivas, 2) Javier Cabañas y Rafa Agüero y 3) Efra Cabrera y Rubén Piñanez. En Autocross L, 1) Jorge Méndez y Elizabeth Lezcano, 2) Juan y Darwin Vecca y 3) Junior Cabañas y Abrahan Ávalos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Marcas, 1) Daniel Villalba y Ramón González y 2) Cristian Solís y Hugo Pereira. En Autos A, 1) Adrián Salinas y Braian Santander. En Autos B, 1) Jonathan Salinas e Isaac Irigoyen, 2) César Ruiz y Diana Servián y 3) Samira Salinas y Saúl Duarte.

En ATV 250, 1) Alexis Brizuela, en ATV Junior, 1) José González, 2) Luis López y 3) Hugo Cabañas y en ATV Infantil, 1) César Gayoso y 2) Joaquín González, respectivamente.

La próxima fecha, la cuarta, se llevará a cabo el 20 y 21 de junio, en el mismo escenario.