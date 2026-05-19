ABC Motor
19 de mayo de 2026 a la - 18:13

24 Horas de Nürburgring: Una avería mecánica impidió la victoria de Verstappen

Max Verstappen pilotó parte de la noche en las 24 Horas de Nürburgring.
Max Verstappen pilotó parte de la noche en las 24 Horas de Nürburgring.Race +

Una avería mecánica en el Mercedes AMG GT3, a poco más de tres horas para el final, con Dani Juncadella al volante, impidió la victoria del equipo capitaneado por el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, en las 24 horas de Nürburgring.

Por Derlis Santacruz

Tras partir el sábado desde el cuarto lugar de la parrilla de salida en las 24 Horas de Nürburgring, el equipo integrado por Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer se encaminaba a la victoria y dominaba la carrera, pero unos problemas mecánicos obligaron a Juncadella a meter el coche en el garaje ante la importancia de la avería en el eje de transmisión.

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El neerlandés Max Verstappen, que condujo de noche incluso, comandó el equipo que estuvo muy cerca de ganar la competencia en suelo alemán.
El neerlandés Max Verstappen, que condujo de noche incluso, comandó el equipo que estuvo muy cerca de ganar la competencia en suelo alemán.

El español había relevado a Verstappen, se mantuvo en la primera plaza con más de 45 segundos de renta, pero después de la parada se detectó un aviso de un problema técnico.

El Mercedes AMG GT3 #3 estuvo muy cerca del triunfo.
El Mercedes AMG GT3 #3 estuvo muy cerca del triunfo.

Aunque intentaron resetearlo y Juncadella indicaba que podía manejar el coche, aparecieron ruidos y tuvo que regresar tras solo dos vueltas al garaje, donde se descubrió un daño en el eje de la transmisión que causó daños en el soporte de la rueda y en otros componentes del eje trasero derecho. EFE