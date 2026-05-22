“Estoy conforme”: Duerksen tras la qualy de F2 en Canadá

Joshua Duerksen terminó en el sexto lugar de la clasificación de la Fórmula 2 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá. Por lo tanto, el piloto de Invicta Racing, que sumó en todas las carreras que disputó en la actual temporada, partirá quinto en la prueba sprint (28 vueltas) del sábado y sexto en la feature race (39 vueltas) del domingo.

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Al finalizar la jornada, en la que por la mañana fue octavo en el único ensayo libre de la categoría, Duerksen aseguró que con la posición que logró en la qualy “podemos pelear por buenos resultados”. En este 2026, el paraguayo de 22 años en Australia ganó la sprint y fue 10° en la feature, mientras que en Miami acabó 5° en la sprint y finalizó 10° en la feature.

¿Qué dijo Joshua Duerksen tras el sexto puesto?

“En general estoy conforme con el rendimiento. Fue una clasificación muy apretada con muy poca diferencia entre todos los pilotos y muy incidentada con las banderas rojas y accidentes”, expresó Duerksen a D/Sports. El nacido en Asunción cronometró 1 minuto, 21 segundos y 780 milésimas en la mejor de las 18 vueltas, quedando a 358 milésimas del primero, Laurens van Hoepen.

Joshua explicó que las carreras “ofrecerán muchas posibilidades de adelantamiento” con el fin de remontar puestos. “Claro que quisiera estar más adelante, pero creo que desde posición seis podemos pelear buenos resultados y la carrera ofrecerá muchas posibilidades de adelantamientos, lo cual va a proporcionar un muy buen espectáculo, igual o mejor incluso que en Miami”, finalizó.

Joshua Duerksen es octavo en la tabla de pilotos

Joshua Duerksen es 8° con 16 puntos en la tabla de la F2. El paraguayo sumó en todas las carreras que disputó en este 2026: en Australia ganó la sprint y fue 10° en la feature, mientras que en Miami acabó 5° en sprint y finalizó 10° en la feature. El piloto está a 19 unidades de Nikola Tsolov, líder con 35, y a 18 de Rafael Cámara, tercero y compañero de equipo en Invicta Racing.