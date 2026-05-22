ABC Motor
22 de mayo de 2026 a la - 09:29

Joshua Duerksen en Montreal: Horarios y dónde ver en vivo la F2

El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.Joshua Duerksen, Prensa

La Fórmula 2 llega a Montreal, Canadá, por primera vez: Joshua Duerksen e Invicta empiezan este viernes con el fin de semana de competencias por la tercera fecha de la temporada.

Por ABC Color

Joshua Duerksen disputa este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. Montreal, Canadá, es la sede de la categoría, que comparte el Circuito Gilles Villeneuve con el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La acción comienza hoy a las 11:00, hora de Paraguay, con el único entrenamiento libre en los 4,361 kilómetros del trazado canadiense.

Por la tarde, la F2 disputa la clasificación para la prueba sprint y la race principal: la sesión empieza a las 15:00, luego del único ensayo libre del GP de Canadá de la F1. El sábado, la carrera corta, a 28 vueltas, inicia a las 15:10, mientras que el domingo, la competencia principal, a 39 giros, está marcada para las 13:05. Todos los eventos son transmitidos por la aplicación de Disney +.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.

Horarios y TV en vivo de Fórmula 2

Viernes 22

Práctica: 11:05, hora de Paraguay, Disney +

Clasificación: 15:00, hora de Paraguay, Disney +

Sábado 23

Sprint: 15:10, hora de Paraguay, Disney +

Domingo 24

Carrera: 13:05, hora de Paraguay, Disney +