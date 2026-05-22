Joshua Duerksen en Montreal: Horarios y dónde ver en vivo la F2

Joshua Duerksen disputa este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. Montreal, Canadá, es la sede de la categoría, que comparte el Circuito Gilles Villeneuve con el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La acción comienza hoy a las 11:00, hora de Paraguay, con el único entrenamiento libre en los 4,361 kilómetros del trazado canadiense.

Por la tarde, la F2 disputa la clasificación para la prueba sprint y la race principal: la sesión empieza a las 15:00, luego del único ensayo libre del GP de Canadá de la F1. El sábado, la carrera corta, a 28 vueltas, inicia a las 15:10, mientras que el domingo, la competencia principal, a 39 giros, está marcada para las 13:05. Todos los eventos son transmitidos por la aplicación de Disney +.

Horarios y TV en vivo de Fórmula 2

Viernes 22

Práctica: 11:05, hora de Paraguay, Disney +

Clasificación: 15:00, hora de Paraguay, Disney +

Sábado 23

Sprint: 15:10, hora de Paraguay, Disney +

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Domingo 24

Carrera: 13:05, hora de Paraguay, Disney +