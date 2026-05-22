ABC Motor
22 de mayo de 2026 a la - 16:52

Karting (Bélgica): Sebastián Galeano clasificó 3° para las mangas en Genk

Nuestro compatriota Sebastián Galeano (13 años) durante uno de los hits clasificatorios de este viernes.
Nuestro compatriota Sebastián Galeano (13 años) durante uno de los hits clasificatorios de este viernes.Sebastián Galeano, Prensa

El piloto paraguayo Sebastián Galeano clasificó 3° para lo que serán las mangas de la primera fecha de la FIA Karting Academy Trophy, que se disputa en Genk, Bélgica.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Sebastián Galeano, de 13 años –que había sido 8° en las pruebas libres 1, 4° en la 2 y 21° en la 3–, marcó en la jornada de hoy el tercer mejor tiempo de la tanda clasificatoria y partirá 3° en las mangas de la primera fecha de la FIA Karting Academy Trophy, que se desarrolla en el circuito de la ciudad de Genk, en Bélgica.

Lea más: Sebastián Galeano partió rumbo a Bélgica para la FIA Karting Academy Trophy

Galeano, que compite representando a Paraguay entre 50 pilotos de todo el mundo, tuvo una sólida gestión en la qualy –que ordena la grilla de partida de las mangas– con la que obtuvo el derecho de largar desde la tercera posición en las carreras previas a las finales.

Sebastián Galeano, piloto paraguayo de karting de 13 años.
Sebastián Galeano, piloto paraguayo de karting de 13 años.

El muy buen resultado que consiguió Sebastián ya es oficial, luego de que se produjera la reunión de Comisarios, en la que también se produjeron algunos cambios y reubicaciones.

Con el #553, Sebastián Galeano estará compitiendo este fin de semana en Genk, Bélgica.
Con el #553, Sebastián Galeano estará compitiendo este fin de semana en Genk, Bélgica.

El paraguayo registró un crono de 53,561 y quedó a tan sólo 79 centésimas de la “pole position”, que quedó en manos del suizo Zoltan Coigny (53,482), que saldrá primero.