Karting (Bélgica): Sebastián Galeano clasificó 3° para las mangas en Genk

Nuestro compatriota Sebastián Galeano, de 13 años –que había sido 8° en las pruebas libres 1, 4° en la 2 y 21° en la 3–, marcó en la jornada de hoy el tercer mejor tiempo de la tanda clasificatoria y partirá 3° en las mangas de la primera fecha de la FIA Karting Academy Trophy, que se desarrolla en el circuito de la ciudad de Genk, en Bélgica.

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Galeano, que compite representando a Paraguay entre 50 pilotos de todo el mundo, tuvo una sólida gestión en la qualy –que ordena la grilla de partida de las mangas– con la que obtuvo el derecho de largar desde la tercera posición en las carreras previas a las finales.

El muy buen resultado que consiguió Sebastián ya es oficial, luego de que se produjera la reunión de Comisarios, en la que también se produjeron algunos cambios y reubicaciones.

El paraguayo registró un crono de 53,561 y quedó a tan sólo 79 centésimas de la “pole position”, que quedó en manos del suizo Zoltan Coigny (53,482), que saldrá primero.