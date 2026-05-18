ABC Motor
18 de mayo de 2026 a la - 16:16

Sebastián Galeano partió rumbo a Bélgica para la FIA Karting Academy Trophy

Con las maletas en mano y las ilusiones llenas, el joven piloto paraguayo de karting, Sebastián Galeano, partió hoy con destino a Bélgica donde competirá este fin de semana.
Con las maletas en mano y las ilusiones llenas, el joven piloto paraguayo de karting, Sebastián Galeano, partió hoy con destino a Bélgica donde competirá este fin de semana.Sebastián Galeano, Prensa

El joven piloto paraguayo Sebastián Galeano partió hoy rumbo a Bélgica, donde va a representar al país en la primera cita de la FIA Karting Academy Trophy 2026.

Por Derlis Santacruz

Elegido en conjunto por el Karting Club Paraguayo (KCP) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Sebastián Galeano, campeón nacional de karting, será el piloto guaraní que nos representará en el gran desafío internacional llamado FIA Karting Academy Trophy 2026.

Esta es una de las competencias formativas más importantes del mundo, donde la Federación Internacional del Automóvil (FIA) proporciona chasis y motores idénticos a todos los pilotos para que prevalezca el talento conductivo, logrando una imparcialidad deportiva.

Sebastián Galeano (#1), campeón nacional 2025 de la categoría Rotax Junior Max.
Sebastián Galeano (#1), campeón nacional 2025 de la categoría Rotax Junior Max.

La agenda europea de Sebastián para los próximos meses es la siguiente:

* Bélgica (Genk): del 21 al 24 de mayo de 2026.

* Italia (Sarno): del 2 al 5 de julio de 2026.

* Italia (Viterbo): del 8 al 11 de octubre de 2026.

Sebastián Galeano durante una de las competencias en la República Argentina.
Sebastián Galeano durante una de las competencias en la República Argentina.

Galeano, de 13 años, llega a este nuevo desafío tras un excelente inicio de año en el Campeonato Argentino de la Rotax Junior Max, donde ha logrado victorias y podios que le sirven como preparación para su debut en el Viejo Continente.

Desde su lanzamiento en 2010, el Trofeo de la Academia de Karting de la FIA se ha consolidado como una herramienta esencial para la detección y formación de jóvenes talentos del automovilismo.

Este es el trazado de Genk (Bélgica) en el cual estará compitiendo Sebastián Galeano.
Este es el trazado de Genk (Bélgica) en el cual estará compitiendo Sebastián Galeano.

Cada año, este concepto único ofrece a jóvenes pilotos de más de 40 países en cinco continentes la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, con equipamiento idéntico proporcionado por la CIK-FIA en colaboración con OTK Kart Group.

El paraguayo competirá en la categoría Trofeo de la Academia Junior (12-14 años): Creada en 2010, que reúne a 54 pilotos. La clasificación se establece sumando los puntos de las rondas clasificatorias y las finales, sin descartar puntuaciones.

Lista de inscriptos para la primera fecha de la FIA Karting Academy Trophy.
Lista de inscriptos para la primera fecha de la FIA Karting Academy Trophy.

La otra categoría es la Academia Senior (de 14 a 16 años): Introducida a partir de 2025 y permite que un máximo de 36 pilotos continúen su progresión.