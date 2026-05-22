Motociclismo (Brasil): Pilotos del Superbike Paraguay compiten en Goiânia

Los tres pilotos paraguayos del Superbike Paraguay, Pedro Valiente, Hassen David y Fabrizio Almirón, compiten en la categoría R3 del Campeonato Yamaha bLU cRU y, Valiente además lo hace en la GP600 del Campeonato Moto 1000GP. Los dos campeonatos se disputan en simultáneo en el mismo lugar, por turnos.

Nuestros compatriotas ya están instalados en Goiânia (Brasil), donde hoy ya tuvieron pruebas libres, en una jornada en la que también realizaron trámites y puesta a punto de las motocicletas. Ayer jueves recorrieron el circuito y hacieron un “track walk” con el que tomaron nota de algunos cambios que se hicieron en el circuito. Cabe recordar que en esta misma pista se celebró el pasado mes de marzo la segunda fecha del Campeonato Mundial de MotoGP y hubo inconvenientes con el trazado, que presentó algunas fracturas debido a las lluvias.

Mañana sábado, todas las categorías en competencia tienen sus clasificaciones, mientras que el domingo, sus respectivas carreras. Según el pronóstico del clima para Goiânia, la temperatura del fin de semana estaría rondando entre los 25º a 30º, con cielo parcialmente nublado y con pocas probabilidades de lluvias. A los pilotos paraguayos les conviene que el clima se mantenga así para facilitar la adaptación al circuito.

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Cronograma de la competencia

Sábado 23 de mayo

Yamaha bLU cRU - Categoría R3 Cup

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13:20: Clasificación (superpole)

16:00: Carrera 1 (8 vueltas)

Moto 1000 GP - Categoría GP 600

8:40: Clasificación 1

11:00: Clasificación 2

14:20: Superpole

Domingo 24 de mayo

Yamaha bLU cRU - Categoría R3 Cup

10:45: Carrera 2 (12 vueltas)

Moto 1000 GP - Categoría GP 600