Moto MiniGP: Oliver Cuevas volvió a ganar en Brasil

Nuestro compatriota Oliver Cuevas, de 14 años, logró una valiosa victoria en Limeira (São Paulo-Brasil) tras una segunda fecha del Trofeo Ohvale que estuvo marcada por la intensa tormenta y las condiciones más complicadas para correr (lluvia).

El primer gran objetivo de Oli era mantenerse arriba de la moto. Con la lluvia intensa y las ráfagas de vientos, esa era una misión casi imposible para los jóvenes pilotos que estaban en competencia. Cuevas corrió en la categoría Moto Mini –en la que marcha puntero del certamen- en medio del caos.

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Pese a todas las dificultades, nuestro compatriota marcó la mejor vuelta de clasificación y logró la “pole position” para la Race 1. La carrera la disputó de manera impecable y se llevó el triunfo. En la Race 2, con más dificultades que la anterior por las condiciones de pista, acabó en el segundo lugar. De esta manera, se aseguró un doble podio en la categoría semillero de la máxima categoría a nivel mundial, MotoGP.

Oliver Cuevas retorna a Paraguay con la satisfacción de haber subido dos veces al podio durante el fin de semana y mantenerse en lo más alto de la categoría. Superó una de las pruebas más difíciles para todo piloto, enfrentarse a una tormenta en plena carrera. Definitivamente una gran actuación, ante la atenta mirada de los ojeadores internacionales.

La siguiente fecha para el equipo Superbike Paraguay será este fin de semana, del 22 al 24 de mayo. Entrarán en acción Pedro Valiente, Hassen David y Fabri Almirón, en Moto 1000GP y Yamaha bLU cRU, con la segunda fecha de ambos campeonatos, la que se disputará en simultáneo en el circuito de Goiânia, en Brasil.