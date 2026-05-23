Video: Así fue como Joshua Duerksen quedó fuera de la carrera sprint en Montreal

Tras una gran salida y luego de pelear posiciones de podio, nuestro compatriota Joshua Duerksen terminó abandonando la carrera sprint de la FIA Fórmula F2 en Montreal (Canadá) luego de sufrir una embestida de su rival, el irlandés Alexander Dunne, del equipo Rodin Motorsport, que le cortó la racha de puntos que venía sumando desde que arrancó la presente temporada.

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¡¡SE ENOJÓ DURKSEN!! El Loco Dunne se llevó puesto al paraguayo de Invicta y lo dejó fuera de la Sprint.



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Mañana domingo finalizará la tercera fecha del calendario 2026 con la disputa de la carrera principal (13:05 de nuestro país), en el circuito Gilles Villeneuve, en la cual el paraguayo partirá finalmente desde el séptimo lugar, ya que había recibido una penalización de cinco segundos en la sprint –por una maniobra en la primera vuelta con el mexicano Noel León (Campos Racing)– que no pudo cumplir al no completar la prueba de hoy.

Esto automáticamente traduce la penalidad en una sanción de tres puestos en la parrilla de salida para la carrera principal, en la que tendría que haber partido desde el cuarto puesto.