FIA F2 (Canadá): Abandono forzado de Joshua Duerksen en la sprint de Montreal

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, no pudo completar la carrera sprint de Montreal, en Canadá –que se disputó esta tarde en el circuito Gilles Villeneuve por la tercera fecha de la FIA Fórmula 2–, debido a que el piloto irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) lo chocó en la vuelta 18 de las 28 que tuvo la competencia.

Joshua, de 22 años, que partió desde la tercera fila en el quinto lugar tras haber clasificado sexto (por el sistema de grilla invertida), tuvo un gran arranque y ya en los primeros metros se ubicó en la segunda plaza (posteriormente fue penalizado 5 segundos por un leve toque al mexicano Noel León (Campos Racing), a la postre ganador).

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Aún así, defendió su posición en la vueltas siguientes con un muy buen ritmo, hasta que fue superado y pasó a ser tercero. Luego recuperó el segundo puesto y siguió empujando para adelante pero después fue nuevamente rebasado para ser otra vez tercero.

En la vuelta 11, a raíz de un incidente en pista, salieron las banderas amarillas y la carrera fue neutralizada. Tras el relanzamiento, Duerksen siguió tercero pero perdió posiciones y en la vuelta 17 bajó al sexto lugar.

Hasta que en la vuelta 18, cuando el paraguayo realizaba una maniobra en un retome (curva de derecha) y estando por delante del irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), este lo impactó desde atrás en el costado derecho de su monoplaza amarillo #2 y lo sacó de la carrera (por lo que fue penalizado con 10 segundos), ya que no pudo volver al trazado y así, el nacido en Asunción tuvo que resignar sus chances de sumar puntos en la sprint.

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Al completarse las 28 vueltas de una carrera sprint que fue bastante incidentada –con varios pilotos sancionados–, el mexicano Noel León (Campos Racing) fue el vencedor, escotado por el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) y el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport).