Joshua Duerksen: Las penalizaciones y la nueva posición para la carrera en Canadá

La Fórmula 2 penalizó ayer a cuatro pilotos luego de la clasificación para las carreras de la categoría en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá. Las sanciones modificaron los puestos de la parrilla de salida para ambas pruebas, pero solamente en una fue beneficiado Joshua Duerksen, quien había culminado en el sexto lugar de la qualy.

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Al finalizar 6°, Duerksen parte quinto hoy en la prueba sprint y, sexto en la feature race. Pero en la race principal, el paraguayo de Invicta Racing ganó dos posiciones debido a las sanciones de Rafael Camara, compañero de equipo, y de Alexander Dunne: inicialmente, el brasileño culminó segundo, mientras que el irlandés de Rodin Motorsport acabó tercero.

F2 2026: ¿Por qué fueron penalizados Cámara y Dunne?

“Câmara ha recibido una penalización de tres puestos en la parrilla por interferencia. Se alegó que el piloto de Invicta Racing había obstaculizado al coche 17, Alexander Dunne (…) Dunne también ha recibido una penalización de tres puestos en la parrilla por obstáculo. Se alegó que el piloto de Rodin Motorsport había obstaculizado al coche 23, Rafael Villagómez”, reveló la F2.

⚠️ Rafael Câmara and Alex Dunne, two of several drivers, handed penalties following Qualifying in Montreal 👇#F2 #CanadianGP https://t.co/yvzs8OF1OG — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

Por la parrilla invertida de la F2 para los primeros 10 de la qualy, las penalizaciones de Cámara y de Dunne no modifican el quinto lugar de Duerksen en la prueba sprint, pero sí en la feature race, ya que el brasileño y el irlandés fueron penalizados con la pérdida de tres puestos cada uno. De esta forma, el paraguayo ascendió dos posiciones y será cuarto el domingo.

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Por su lado, las penalizaciones que recibieron el alemán Oliver Goethe de MP Motorsport y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak de ART Grand Prix no tienen relación con el puesto del paraguayo Joshua Duerksen. El primero pasó de P19 a P21 y, el segundo de P15 a P20, ambos por chocar contra el muro en la curva 4, provocando cada uno una bandera roja.