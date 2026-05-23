Joshua Duerksen en F2: ¿A qué hora es la sprint y dónde ver?

La Fórmula 2 desarrolla la tercera fecha de la temporada 2026. Luego de la recalendarización por las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita, la categoría llega por primera vez a Canadá y este sábado, disputa la sprint: la prueba corta, a 28 vueltas, otorga los primeros puntos del fin de semana y a diferencia de la feature race, solamente suman hasta el octavo lugar.

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La carrera en los 4,361 kilómetros del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal empieza a las 15:10, hora de Paraguay, en medio de la sprint y de la clasificación del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. El paraguayo Joshua Duerksen, que finalizó sexto en la qualy del viernes, parte quinto por la parrilla invertida que aplica la F2 para esta competencia a los primeros 10 puestos.

F2 2026: ¿A qué hora es hoy la carrera sprint?

15:10, hora de Paraguay

F2 2026: ¿Dónde ver en vivo hoy la carrera sprint?

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