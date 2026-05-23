ABC Motor
23 de mayo de 2026 a la - 20:48

Motociclismo (Brasil): Gran victoria de Pedro Valiente en Goiânia

Así transitó Pedro Valiente en el circuito de Goiânia, en Brasil, para alzarse con una extraordinaria victoria a la espera de las carreras finales de mañana.
Así transitó Pedro Valiente en el circuito de Goiânia, en Brasil, para alzarse con una extraordinaria victoria a la espera de las carreras finales de mañana.Superbike Paraguay

El piloto paraguayo Pedro Valiente, del equipo Superbike Paraguay, logró hoy una gran victoria en la carrera 1 de la categoría R3 del Campeonato Yamaha bLU cRU, cuya segunda fecha que se disputa en Goiânia, Brasil.

Por Derlis Santacruz

El descenlace de la carrera 1, en la que estuvo involucrado nuestro compatriota Pedro Valiente, del equipo Superbike Paraguay, tuvo un final de fotografía luego de lo que fue una peleadísima batalla de principio a fin, con un pelotón que intercambió posiciones prácticamente desde que arrancó la competencia.

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Valiente sufrió unos inconvenientes en la clasificación y finalizó séptimo. Desde esa posición le tocó largar la carrera, con el desafío de meterse rápidamente en el ritmo de la punta y buscar desde ahí la mejor posición. La largada fue impecable y ya en la primera vuelta estuvo entre los primeros posicionados.

Gran performance de Pedro Valiente para llevarse el triunfo en la primera carrera de hoy.
Gran performance de Pedro Valiente para llevarse el triunfo en la primera carrera de hoy.

Toda la carrera fue vibrante y apasionante. Los pilotos no dejaron nunca de atacarse unos a otros, intercambiando posiciones permanentemente y dejando la definición para la última recta de la carrera. Al final, Pedro aguantó y logró un enorme triunfo contra pilotos de toda la región.

Mañana domingo los tres pilotos paraguayos, Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, retornarán al circuito para sus respectivas carreras finales.