Motociclismo (Brasil): Gran victoria de Pedro Valiente en Goiânia

El descenlace de la carrera 1, en la que estuvo involucrado nuestro compatriota Pedro Valiente, del equipo Superbike Paraguay, tuvo un final de fotografía luego de lo que fue una peleadísima batalla de principio a fin, con un pelotón que intercambió posiciones prácticamente desde que arrancó la competencia.

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Valiente sufrió unos inconvenientes en la clasificación y finalizó séptimo. Desde esa posición le tocó largar la carrera, con el desafío de meterse rápidamente en el ritmo de la punta y buscar desde ahí la mejor posición. La largada fue impecable y ya en la primera vuelta estuvo entre los primeros posicionados.

Toda la carrera fue vibrante y apasionante. Los pilotos no dejaron nunca de atacarse unos a otros, intercambiando posiciones permanentemente y dejando la definición para la última recta de la carrera. Al final, Pedro aguantó y logró un enorme triunfo contra pilotos de toda la región.

Mañana domingo los tres pilotos paraguayos, Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, retornarán al circuito para sus respectivas carreras finales.