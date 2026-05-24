4x4 Off-Road (Club Cateura): Carlos Rojas e Isidro Flores vencen en Nueva Italia

La dupla compuesta por Carlos “Camello” Rojas e Isidro Flores, a bordo de la camioneta Mitsubishi Montero #502, fue la más rápida de la jornada en el circuito ubicado en la ciudad de Nueva Italia, que fue el escenario de la tercera fecha del Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Rojas y Flores superaron en la vuelta final a Willian Ruiz Díaz y Karen Monges, por 9,5 segundos, y a David Centurión y Víctor Genes, por 10,4 segundos –ambos con sendas máquinas Mitsubishi Montero–, sobre el trazado de 1.100 metros aproximadamente, que tuvo cinco aguadas y fue muy trabado y técnico, que preparó la organización para esta ocasión y en el que sobresalieron en la clasificación general y la categoría TT4L.

Luego de lo que fue una entretenida y competitiva jornada en Nueva Italia, que contó con la presencia de 1.734 aficionados ingresantes, y tras lo que fueron las tres vueltas clasificatorias y la final en las demás categorías, las posiciones quedaron de la siguiente forma:

En la TT1, 1) Jorge Domínguez y Luis Villagra, 2) Darío Nuñez y Arsenio Giménez y 3) Víctor y Óscar Luján.

En la TT2, 1) Alejandro y Álvaro Ibarrola, 2) Bruno González y Vanessa Recalde y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez.

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En la TT3, 1) Willian Ruiz Díaz y Karen Monges, 2) Ranulfo Adrián y Gustavo Ayala y 3) Daniel Villamayor y Armando Ocampos.

En la TT4 N, 1) Luis y Adrián Espínola y 2) Anita Guezzi y Suhelly Acosta.

En la TT4L, 1) Carlos Rojas e Isidro Flores y 2) David Centurión y Víctor Genes.

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Y en la TT4 Extreme, 1) Felipe Insfrán y El Alemán y 2) Luis Loris y Walfried Vogel.

La próxima fecha, la cuarta, se llevará a cabo el domingo 14 de junio, en Itá.