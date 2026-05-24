ABC Motor
24 de mayo de 2026 a la - 18:33

4x4 Off-Road (Club Cateura): Carlos Rojas e Isidro Flores vencen en Nueva Italia

Vehículo todoterreno rojo levantando barro, rodeado de vegetación y carpas azules en un día nublado.
Así transitaron Carlos "Camello" Rojas e Isidro Flores, con la Mitsubishi Montero #502, en una de las aguadas que tuvo el circuito de Nueva Italia.GUSTAVO MACHADO

Carlos Rojas e Isidro Flores, al mando de la potente Mitsubishi Montero #502, fueron los vencedores en Nueva Italia de la tercera fecha del Campeonato Nacional Todoterreno.

Por Derlis Santacruz

La dupla compuesta por Carlos “Camello” Rojas e Isidro Flores, a bordo de la camioneta Mitsubishi Montero #502, fue la más rápida de la jornada en el circuito ubicado en la ciudad de Nueva Italia, que fue el escenario de la tercera fecha del Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Rojas y Flores superaron en la vuelta final a Willian Ruiz Díaz y Karen Monges, por 9,5 segundos, y a David Centurión y Víctor Genes, por 10,4 segundos –ambos con sendas máquinas Mitsubishi Montero–, sobre el trazado de 1.100 metros aproximadamente, que tuvo cinco aguadas y fue muy trabado y técnico, que preparó la organización para esta ocasión y en el que sobresalieron en la clasificación general y la categoría TT4L.

Vehículo todoterreno en movimiento, levantando barro y polvo, en un entorno natural sin personas visibles.
Así superaban las tripulaciones uno de los tantos obstáculos que tuvo el circuito de Nueva Italia hoy.

Luego de lo que fue una entretenida y competitiva jornada en Nueva Italia, que contó con la presencia de 1.734 aficionados ingresantes, y tras lo que fueron las tres vueltas clasificatorias y la final en las demás categorías, las posiciones quedaron de la siguiente forma:

En la TT1, 1) Jorge Domínguez y Luis Villagra, 2) Darío Nuñez y Arsenio Giménez y 3) Víctor y Óscar Luján.

Conductor con casco y copiloto en un coche rojo, mientras el fondo muestra espectadores bajo carpas azules.
Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol) se adjudicaron la victoria en la categoría TT1.

En la TT2, 1) Alejandro y Álvaro Ibarrola, 2) Bruno González y Vanessa Recalde y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez.

Vehículo azul avanzando a gran velocidad en terreno fangoso; ambiente de rally con carpas y público observando.
En la TT2, sobresalieron Alejandro y Álvaro Ibarrola con el Suzuki Vitara.

En la TT3, 1) Willian Ruiz Díaz y Karen Monges, 2) Ranulfo Adrián y Gustavo Ayala y 3) Daniel Villamayor y Armando Ocampos.

Vehículo WRD Mecánica en movimiento, levantando polvo en un circuito natural, sin personas visibles en primer plano.
Willian Ruiz Díaz y Karen Monges, con esta Mitsubishi Montero, triunfaron en la TT3.

En la TT4 N, 1) Luis y Adrián Espínola y 2) Anita Guezzi y Suhelly Acosta.

Vehículo todoterreno azul del Team Mbuyapey salpicando barro, rodeado de espectadores entusiastas en un ambiente de competición.
Luis y Adrián Espínola, del Team Mbuyapey, fueron los vencedores de la TT4N con el Jeep CJ7.

En la TT4L, 1) Carlos Rojas e Isidro Flores y 2) David Centurión y Víctor Genes.

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Y en la TT4 Extreme, 1) Felipe Insfrán y El Alemán y 2) Luis Loris y Walfried Vogel.

Vehículo Mercedes-Benz en acción, levantando barro en carrera, mientras espectadores observan, algunos con sombreros y en sillas.
Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML) subieron a lo más alto del podio en la TT4 Extreme.

La próxima fecha, la cuarta, se llevará a cabo el domingo 14 de junio, en Itá.