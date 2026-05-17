4x4 Off-Road: Nueva Italia será sede de la tercera fecha del Club Cateura

Después de las apasionantes primeras fechas del Campeonato Nacional Todoterreno —organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay en el autódromo VRD de Capiatá y en el circuito 15 de Agosto de Piquete Cué (Limpio), respectivamente—, el próximo domingo 24 de mayo se llevará a cabo la tercera cita del calendario 2026 en la ciudad de Nueva Italia, departamento Central.

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Las inscripciones para formar parte del evento ya están abiertas y se extenderán hasta el viernes 22 de mayo. Incluso, aquellas tripulaciones que decidan participar a última hora podrán inscribirse hasta antes del inicio de la competencia.

Los portones del circuito se abrirán a las 7:00 y, tras la reunión de pilotos prevista para las 9:00, la primera máquina largará a las 9:30, dando inicio a la primera de las dos vueltas clasificatorias establecidas por la organización. Los mejores clasificados accederán a la vuelta final, la que se decidirá a los ganadores de la jornada.

Las potentes máquinas de las categorías TT1, TT2, TT3, TT4L, TT4N y TT4 Extreme garantizan un gran espectáculo a los asistentes, quienes podrán ingresar al circuito y disfrutar de esta gran fiesta del 4x4 Off-Road abonando la suma de G. 30.000.

El trazado que se utilizará en la ocasión tendrá 1.100 metros aproximadamente, con un dibujo trabado y muy técnico que pondrá a prueba a las tripulaciones, las que deberán superar igualmente un total de cinco aguadas.