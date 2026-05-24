ERC-Suecia: Fau Zaldívar completó el rally escandinavo

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, navegado por el ítalo argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2 del equipo de origen español Raceseven, completó hoy las 16 pruebas especiales cronometradas y los 185,9 kilómetros del Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026, que se cumplió el fin de semana en Suecia por la tercera cita del calendario 2026 del Campeonato Europeo de Rally (ERC).

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Fau, que intercala esta temporada eventos del Campeonato Mundial de Rally (WRC) con los del europeo de la especialidad, culminó en el 11° puesto de la clasificación general de una carrera que se llevó a cabo sobre la superficie de grava (tierra), y en la que el dominio absoluto fue de los pilotos locales (escandinavos).

“El rendimiento no fue lo que esperábamos. Pero está bien, lo disfrutamos mucho, las etapas son realmente agradables y divertidas de conducir. Ganamos una buena experiencia para Estonia, que será nuestro próximo evento WRC”, declaró el paraguayo al final de la competencia.

Precisamente, otro finlandés, Mikko Heikkilä, a bordo de un Škoda Fabia RS Rally2, fue el vencedor de esta edición (su compatriota Roope Korhonen, al mando de un Toyota GR Rally2, fue el ganador en 2025), escoltado por el letón Mārtiņš Sesks y por el sueco Isak Reiersen, ambos también con sendos autos de la marca checa, quienes completaron el podio en esta ocasión.

Después de este periplo europeo, primeramente en Portugal (WRC) y ahora en Suecia (ERC), Zaldívar retornará a nuestro país para formar parte del Rally del Guairá, que se disputará el próximo fin de semana tanto por la cuarta fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) como por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA Codasur.