ERC-Suecia: Con Fau Zaldívar, el Rally de Escandinavia se puso en marcha

Con la disputa de la qualifying stage, Träfors, de 6,4 kilómetros; el shakedown, también en el mismo lugar y el primer tramo cronometrado, Bråtebäcken 1, de 3,1 kilómetros, se puso en marcha oficialmente el Rally de Escandinavia 2026, que se desarrolla por la tercra cita del calendario 2026 del Campeonato Europeo de Rally (ERC) y que tiene a la ciudad de Karlstad como cabecera del evento.

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Nuestro compatriota Fau Zaldívar, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del equipo de origen español Raceseven, registró el séptimo mejor tiempo en la prueba clasificatoria que posteriormente ordenó el orden de partida de los autos. Fau no formó parte del shakedown, ya que las pruebas libres oficiales no son obligatorias y cada tripulación opta por estar o no.

En la primera prueba especial bajo el crono, Zaldívar se ubicó en el 17° lugar de la clasificación general, a la espera de lo que será la etapa de mañana sábado que constará de 7PE y un recorrido total de 83,8 kilómetros.

“Sabíamos que iba a ser difícil estar entre los primeros autos en ruta porque tendríamos poco grip, pero acá estamos y vamos a intentar dar pelea. Cerramos el día a 5,9 segundos de la punta. Mañana con todo”, expresó el paraguayo a través de sus redes sociales.