Motociclismo (Brasil): Pedro Valiente sube otra vez al podio en Goiânia

Pedro Valiente, integrante del equipo Superbike Paraguay, subió nuevamente al podio hoy en Goiânia (Brasil), esta vez al de la categoría GP600 en la segunda cita del Campeonato Moto 1000GP (segundo podio del fin de semana sumado a la victoria de ayer en el Campeonato Yamaha bLU cRU).

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Dos podios en tres carreras, fue el resultado final de un gran fin de semana para el piloto paraguayo Pedro Valiente, después de lo que fue la doble competencia en el vecino país. En la GP600 tuvo una carrera durísima en la que partió desde el quinto puesto, adelantó a dos rivales y llevó la bandera paraguaya al podio en una de las principales categorías del fin de semana.

Más temprano, Pedro Valiente, Hassen David y Fabri Almirón, compitieron la Carrera 2 de la categoría R3 del Campeonato Yamaha bLU cRU. Allí Valiente estuvo a punto de repetir la hazaña del día anterior, porque iba ganando la carrera, hasta que tuvo una caída en una de las curvas. Al retomar la carrera, ya quedó muy atrás. Almirón por su parte, quedó en el puesto 17 y David, en el 18, este último con muchas dificultades tras la lesión que sufrió debido al grave accidente del pasado viernes en las pruebas.

Con dos trofeos a cuesta y la satisfacción de haber cumplido un gran trabajo en Brasil, los tres pilotos del Superbike Paraguay vuelven a nuestro país y ya se prepararán para lo que será la tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), que se disputará el siguiente fin de semana semana en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.