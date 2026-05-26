CNR-FIA/Codasur: Rally del Guairá tendrá a 81 tripulaciones en competencia

El Petrobras Rally del Guairá, que corresponderá tanto a la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) como a la tercera del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, se celebrará a partir de este viernes 29 al domingo 31, con cabecera en la ciudad de Villarrica.

En la jornada de hoy la organización, a través de su canal oficial (Sportity), dio a conocer el listado final de inscriptos para lo que será el rally guaireño que nuevamente congregará a los mejores exponentes de la modalidad a nivel nacional e internacional.

En total, serán 40 tripulaciones de la categoría 4x4 o tracción integral, y 41 de la F2 o tracción simple, las que se anotaron para formar parte de un fin de semana que promete y mucho. 10 de ellas son extranjeras y sin lugar a dudas, se sumarán al gran show que ofrecerán los pilotos, copilotos y equipos en suelo gua´i, que luego de 21 años recibe otra vez al certamen continental, ya que la última vez fue en el 2005, cuando Francisco “Pancho” Gorostiaga y Víctor “Figu” Aguilera, a bordo del Toyota Corolla WRC, se adjudicaron la victoria en la clasificación general y la clase principal (A8).

Cabe destacar que para la ocasión, 43 tripulaciones son las que se inscribieron en total por el Rally FIA/Codasur, 24 en la CO (Rally2) y 8 en la CO2 (4x4 o tracción integral) y 11 en la CO4 (F2 o tracción simple).

Detalles de la competencia en el Guairá

El shakedown del Rally del Guairá arrancará este el viernes 29 de mayo, a las 13:00, sobre un tramo de 3,6 kilómetros, en el Parque del Guairá (Previamente las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, a partir de las 8:00). Ese mismo día, a partir de las 18:45, se pondrá en marcha el primer tramo cronometrado con la PSE1 (Nocturna) de 2,7 kilómetros, también en el Parque del Guairá, plaza que será la cabecera durante todo el fin de semana.

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La Etapa 1 de este sábado 30 de mayo iniciará a las 8:30 con 3PE (Yataity a Mbocayaty Este, de 15,6 kilómetros; Melgarejo a Tacuarita, de 14,6 kilómetros y Capitán Samudio a Las Clarisas, de 9,9 kilómetros), las que se repetirán en una ocasión para completar 6PE con un recorrido de 83,2 kilómetros.

La Etapa 2 de este domingo 31 de mayo comenzará a las 8:00 con 2PE (Coronel Martínez a Félix Pérez Cardozo, de 18,3 kilómetros y Segunda División a Mbocayaty Oeste, de 14,8 kilómetros) y finalizará con la PWS12 (Parque del Guairá) después de una distancia de 69,2 kilómetros, con los que se estará completando un total de 152,4 kilómetros, respectivamente.