WRC-Japón: Podio para Andrea Lafarja y abandono de Diego Domínguez Bejarano

Nuestra compatriota Andrea Lafarja, navegada en esta ocasión por el español Andrés Blanco, sumó un nuevo podio en una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), está vez en la cita de Japón, donde quedó tercera en la clasificación de la WRC2 Másters Cup (para mayores de 50 años), sumando un nuevo éxito al igual que en el Rally de Kenia e Islas Canarias, respectivamente.

Lea más: El galés Elfyn Evans se impone en Japón y aumenta su ventaja en el WRC

Un buen trabajo cumplió nuevamente la piloto paraguaya en el certamen ecuménico de la modalidad de rally, sumando puntos en la WRC2 Másters Cup, categoría en la que tiene por objetivo cerrar el año en lo más alto posible del clasificador.

Un rally muy complicado tanto para Andrea Lafarja como para Diego Domínguez Bejarano, quien el sábado, en la PE10, tuvo un fuera de pista que no le permitió seguir en competencia sobre el asfalto japonés.