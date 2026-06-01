ABC Motor
01 de junio de 2026 a la - 17:19

Moto Velocidad-AMVP: Cuevas, Acuña, Benítez y Torrez, a lo más alto del podio

Pura adrenalina y gran emoción se vivieron en la jornada de moto velocidad del pasado sábado en Ñu Guasu.
Pura adrenalina y gran emoción se vivieron en la jornada de moto velocidad del pasado sábado en Ñu Guasu.JES Audiovisual

Emily Cuevas, Eumelio Acuña, Darío Benítez y Nico Torrez fueron los mejores de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad y subieron a lo más alto del podio el sábado.

Por Derlis Santacruz

Con un clima fresco y húmedo, pero con la adrenalina cargada al 100%, el pasado sábado se cumplió exitosamente en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, la tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

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Después de las verificaciones previas, la qualy, una carrera sprint (en la GP Pro) y dos carreras en la demás categorías, Emily Cuevas, en la GP Junior; Eumelio Acuña, en la GP Light; Darío Benítez, en la GP Evo y Nico Torrez, en la GP Pro, fueron los vencedores de una más que emocionante jornada sobre dos ruedas.

Competitiva jornada la del sábado en las cuatro categorías que disputan el certamen nacional de moto velocidad.
Competitiva jornada la del sábado en las cuatro categorías que disputan el certamen nacional de moto velocidad.

Tras las últimas intervenciones de nuestros compatriotas a nivel internacional, con el equipo Superbike Paraguay, en Brasil, este fin de semana fue el turno de los protagonistas a nivel local y nuevamente, los competidores demostraron un gran nivel de principio a fin con carreras que llenaron ampliamente las expectativas de los participantes, equipos, familiares, amigos y aficionados que asistieron a la cita.

Los competidores en línea de partida antes del inicio de una de las carreras.
Los competidores en línea de partida antes del inicio de una de las carreras.

Las posiciones finales al cierre de la tercera fecha fueron las siguientes:

En la GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Guillermo Lozada, 3) Genaro Ciotti y 4) Santiago Torrez.

Celebración en el podio de los pilotos de la categoría GP Junior.
Celebración en el podio de los pilotos de la categoría GP Junior.

En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Jorge Casaccia, 3) Christian Areco, 4) Kevin Cáceres y 5) Ricardo Cuevas.

Así quedaron las posiciones finales de la categoría GP Light.
Así quedaron las posiciones finales de la categoría GP Light.

En la GP Evo, 1) Darío Benítez, 2) Cristian Acuña, 3) Luciano Benítez, 4) Yugo Ito y 5) Maxi Mendola.

Festejo en el podio de los pilotos de la categoría GP Evo.
Festejo en el podio de los pilotos de la categoría GP Evo.

Y en la GP Pro, 1) Nico Torrez, 2) Narito Pereyra, 3) Pedro Valiente, 4) Diego Franco y 4) Fabrizio Almirón, respectivamente.

Así quedó consituido el podio final de la categoría GP Pro.
Así quedó consituido el podio final de la categoría GP Pro.

La cuarta fecha podría disputarse el 27 o 28 de junio, en el mismo escenario.