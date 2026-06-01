Moto Velocidad-AMVP: Cuevas, Acuña, Benítez y Torrez, a lo más alto del podio

Con un clima fresco y húmedo, pero con la adrenalina cargada al 100%, el pasado sábado se cumplió exitosamente en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, la tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

Lea más: Moto Velocidad 2026-1ª fecha/AMVP: Exitoso arranque

Después de las verificaciones previas, la qualy, una carrera sprint (en la GP Pro) y dos carreras en la demás categorías, Emily Cuevas, en la GP Junior; Eumelio Acuña, en la GP Light; Darío Benítez, en la GP Evo y Nico Torrez, en la GP Pro, fueron los vencedores de una más que emocionante jornada sobre dos ruedas.

Tras las últimas intervenciones de nuestros compatriotas a nivel internacional, con el equipo Superbike Paraguay, en Brasil, este fin de semana fue el turno de los protagonistas a nivel local y nuevamente, los competidores demostraron un gran nivel de principio a fin con carreras que llenaron ampliamente las expectativas de los participantes, equipos, familiares, amigos y aficionados que asistieron a la cita.

Las posiciones finales al cierre de la tercera fecha fueron las siguientes:

En la GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Guillermo Lozada, 3) Genaro Ciotti y 4) Santiago Torrez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Jorge Casaccia, 3) Christian Areco, 4) Kevin Cáceres y 5) Ricardo Cuevas.

En la GP Evo, 1) Darío Benítez, 2) Cristian Acuña, 3) Luciano Benítez, 4) Yugo Ito y 5) Maxi Mendola.

Y en la GP Pro, 1) Nico Torrez, 2) Narito Pereyra, 3) Pedro Valiente, 4) Diego Franco y 4) Fabrizio Almirón, respectivamente.

La cuarta fecha podría disputarse el 27 o 28 de junio, en el mismo escenario.