Centro Paraguayo de Volantes posterga el Super Prime de Arroyos y Esteros

El Super Prime de Arroyos y Esteros, correspondiente a la segunda fecha del calendario 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, inicialmente estaba fijado para el 28 y 29 de marzo. Sin embargo, tras sufrir una primera postergación debido a las lluvias y ser reprogramado para mediados de junio (sábado 13 y domingo 14), vuelve a posponerse de manera oficial, esta vez por el Mundial de Fútbol. Su nueva fecha se dará a conocer oportunamente.

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“Luego de evaluar la solicitud y considerar la coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol, así como el alcance, la repercusión mediática del evento y el impacto que esto genera en las marcas y patrocinadores que respaldan el Campeonato Nacional de Super Prime, la Comisión Directiva resolvió posponer y reprogramar la 2ª fecha pendiente del Campeonato Nacional de Super Prime 2026, correspondiente a Arroyos y Esteros. La nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales“, reza el comunicado a través del cual se dio a conocer la decisión tomada por el CPV.

Cabe recordar que en febrero se cumplió la primera fecha en Barrero Grande, mientras que en abril se disputó la tercera en el Autódromo VRD. Ante esto, queda por definir cuándo se desarrollará la ronda de Arroyos y Esteros, ya que está confirmado que el 4 y 5 de julio se llevará adelante la cuarta cita del certamen en La Colmena, la cual contará con dos tramos callejeros.