ABC Motor
04 de junio de 2026 a la - 10:48

F2 2026: Horarios y dónde ver en vivo a Duerksen en Mónaco

El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.@F2

La Fórmula 2 de la FIA disputa este fin de semana la cuarta fecha de la temporada. Joshua Duerksen quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Por Darío Ibarra

La Fórmula 2 llegó a Mónaco para disputar la cuarta carrera de la temporada 2026. Después de una fecha para el olvido en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, Joshua Duerksen quiere volver a sumar puntos en la categoría. El piloto de Invicta Racing, décimo en la clasificación de pilotos con 16 puntos, empieza hoy la acción en el Circuito de Mónaco con la práctica libre.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen.

F2 2026: Joshua Duerksen en Mónaco

Práctica - Jueves 4 de junio

10:00, hora de Paraguay, ESPN 3 y Disney +

Qualy - Viernes 5 de junio

10:10, hora de Paraguay, Disney +

Sprint - Sábado 6 de junio

09:15, hora de Paraguay, Disney +

Feature Race - Domingo 7 de junio

04:25, hora de Paraguay, Disney +