F2 2026: Horarios y dónde ver en vivo a Duerksen en Mónaco

La Fórmula 2 llegó a Mónaco para disputar la cuarta carrera de la temporada 2026. Después de una fecha para el olvido en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, Joshua Duerksen quiere volver a sumar puntos en la categoría. El piloto de Invicta Racing, décimo en la clasificación de pilotos con 16 puntos, empieza hoy la acción en el Circuito de Mónaco con la práctica libre.

F2 2026: Joshua Duerksen en Mónaco

Práctica - Jueves 4 de junio

10:00, hora de Paraguay, ESPN 3 y Disney +

Qualy - Viernes 5 de junio

10:10, hora de Paraguay, Disney +

Sprint - Sábado 6 de junio

09:15, hora de Paraguay, Disney +

Feature Race - Domingo 7 de junio

04:25, hora de Paraguay, Disney +