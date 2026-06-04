ABC Motor
04 de junio de 2026 a la - 18:57

Óscar Bittar vuelve a Europa para competir en la categoría GT

Con este diseño, colores y la marca país: Paraguay, Óscar Bittar representará a nuestro país en la categoría GT, de Italia.
Con este diseño, colores y la marca país: Paraguay, Óscar Bittar representará a nuestro país en la categoría GT, de Italia.Óscar Bittar Prensa

El piloto paraguayo Óscar Bittar vuelve a Europa, esta vez para competir en el circuito de Misano, en Italia, en la categoría GT.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Óscar Bittar, de 33 años, retorna a las pistas este fin de semana para competir en el circuito de Misano, en Italia, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Supersport GT Italia y bajo la estructura del equipo Reparto Corse Ram (equipo italiano oficialmente asociado a Ferrari Racing).

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Bittar hará su debut competitivo en la categoría GT al mando de un Ferrari 488 Challenge Evo, y los horarios para seguir la participación de Óscar son los siguientes:

Viernes 5 de junio

Práctica 1: 9:50 (Italia)/4:50 (Paraguay)

Práctica 2: 14:15 (Italia)/9:15 (Paraguay)

Sábado 6 de junio

Clasificación 1: 9:30 (Italia)/4:30 (Paraguay)

Carrera 1: 12:45 (Italia)/7:45 (Paraguay)

Domingo 7 de junio

Clasificación 2: 10:05 (Italia)/5:05 (Paraguay)

Carrera 2: 17:05 (Italia)/12:05 (Paraguay)

Así luce la máquina que estará al mando de nuestro compatriota Óscar Bittar.
Así luce la máquina que estará al mando de nuestro compatriota Óscar Bittar.

Para seguir la transmisión en vivo de la competencia, estará habilitado el siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/@FormulaXItalianSeries/streams

Cabe recordar que este certamen recorre circuitos icónicos de Italia tales como: Monza, Imola, Mugello, Misano y Vallelunga. Como se individualizó más arriba, el formato de carrera del fin de semana consta de dos prácticas, dos sesiones de clasificación y dos carreras. Este campeonato es destacado tanto por ofrecer un alto nivel competitivo como por otorgar opciones de escalar a otras series de la categoría GT.