Óscar Bittar vuelve a Europa para competir en la categoría GT

Nuestro compatriota Óscar Bittar, de 33 años, retorna a las pistas este fin de semana para competir en el circuito de Misano, en Italia, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Supersport GT Italia y bajo la estructura del equipo Reparto Corse Ram (equipo italiano oficialmente asociado a Ferrari Racing).
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Bittar hará su debut competitivo en la categoría GT al mando de un Ferrari 488 Challenge Evo, y los horarios para seguir la participación de Óscar son los siguientes:
Viernes 5 de junio
Práctica 1: 9:50 (Italia)/4:50 (Paraguay)
Práctica 2: 14:15 (Italia)/9:15 (Paraguay)
Sábado 6 de junio
Clasificación 1: 9:30 (Italia)/4:30 (Paraguay)
Carrera 1: 12:45 (Italia)/7:45 (Paraguay)
Domingo 7 de junio
Clasificación 2: 10:05 (Italia)/5:05 (Paraguay)
Carrera 2: 17:05 (Italia)/12:05 (Paraguay)
Para seguir la transmisión en vivo de la competencia, estará habilitado el siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/@FormulaXItalianSeries/streams
Cabe recordar que este certamen recorre circuitos icónicos de Italia tales como: Monza, Imola, Mugello, Misano y Vallelunga. Como se individualizó más arriba, el formato de carrera del fin de semana consta de dos prácticas, dos sesiones de clasificación y dos carreras. Este campeonato es destacado tanto por ofrecer un alto nivel competitivo como por otorgar opciones de escalar a otras series de la categoría GT.