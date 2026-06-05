F2: Duerksen fue penalizado con tres lugares para la sprint y la feature race

Luego de haber clasificado 5° en el Grupo B y ser ubicado en el 10° lugar de la qualy (por la alternancia de tiempos de ambos grupos, A y B), que se realizó esta mañana para el GP de Mónaco que se disputa este fin de semana por la cuarta fecha de la FIA Fórmula 2, nuestro compatriota Joshua Duerksen fue penalizado por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), por impedir el paso en pista (en la curva 6) al piloto indio Kush Maini (ART Grand Prix) durante la prueba de clasificación. Este último también fue penalizado con tres lugares por una colisión a Laurens van Hoepen, del Trident (6° inicialmente en la qualy; 2° para la sprint y 9° para la feature).

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Tras ser escuchado el piloto del Invicta Racing, acompañado de un representante del equipo de origen británico, recibió una penalidad de tres lugares, la que Joshua deberá pagarla tanto en la carrera sprint de mañana sábado (9:15) como en la feature race del domingo (4:25 de Paraguay).

Así, Duerksen, quien iba a partir 1° en la sprint de mañana (por el sistema de grilla invertida luego de ser 10°), arrancará finalmente desde el 4° puesto en la segunda fila; mientras que en la feature iniciará la competencia desde el 13° lugar, en la séptima fila, respectivamente.