FIA F2-GP de Mónaco: Joshua Duerksen fue nuevamente penalizado

Tras haber finalizado en el cuarto lugar de la carrera sprint del GP de Mónaco –que se disputa este fin de semana por la cuarta cita del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2– y en la que sumó nuevamente puntos en el certamen (5 en total para llegar a 21 y mantenerse en el 10° puesto de la tabla de posiciones), nuestro compatriota Joshua Duerksen fue nuevamente penalizado por los comisarios de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Esta vez, la penalización a Joshua llegó como consecuencia de lo siguiente: “durante la sesión de clasificación, el piloto del coche número 2 dejó inutilizables los neumáticos delanteros derechos de ambos juegos de compuesto Option“. El compuesto Option, se refiere a la opción de neumático más blanda y con mayor agarre disponible para un fin de semana de carrera.

“Los comisarios no consideraron que se tratara de una causa de fuerza mayor, lo que significa que el coche número 2 no puede cumplir con el artículo 24.15 del Reglamento Deportivo de la FIA de Fórmula 2 para la carrera principal“. Es decir que, los neumáticos utilizados por Duerksen en la qualy, con desgaste excesivo, no están aptos para ser utlizados en la feature race de mañana (4:25) por motivos de seguridad, por lo que tendrá que optar por unos nuevos.

Por consiguiente, la FIA decidió sancionar al paraguayo con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida para la carrera principal, ya que es cuando se requerirá el uso del nuevo neumático opcional.

⚠️ Both Ritomo Miyata and Joshua Duerksen have been penalised after the Monaco Sprint Race 👇#F2 #MonacoGP https://t.co/bdVJnDWaD3 — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Así, el piloto del Invicta Racing saldrá mañana desde la 18ª posición, en la novena fila (clasificó 10° y fue penalizado dos veces: tres puestos, 13°; y cinco puestos, 18°), y dependerá única y exclusivamente de una buena largada, a la cual nos tiene acostumbrados; y de una gran estrategía de equipo con la parada obligada incluida. Además, esperar que algún “safety car” lo acerque más a la zona de puntos (suman los diez primeros).