Supersport GT-Italia: Victoria de Óscar Bittar en Misano

Nuestro compatriota Óscar Bittar, de 33 años, se adjudicó hoy la victoria en su categoría tras la disputa de la carrera 1 –en el circuito de Misano– por la segunda fecha del Campeonato Supersport GT Italia.

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Bittar, que retornó este fin de semana a Europa para competir, está al mando de un Ferrari 488 Challenge Evo, que lo comparte con el piloto argentino Pablo Benites, bajo la estructura del equipo Reparto Corse Ram (equipo italiano oficialmente asociado a Ferrari Racing).

De esta manera, la dupla latinoamericana cerró la carrera 1 del fin de semana con una gran victoria en su categoría y un 4° puesto en la clasificación general.

La competencia italiana continúa mañana domingo con la clasificación 2, a las 10:05 de Italia y 5:05 de Paraguay, la carrera 2 está prevista para las 17:05 hora local y 12:05 de nuestro país.

Para seguir la transmisión en vivo de la competencia, estará habilitado el siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/@FormulaXItalianSeries/streams