F1: Max Verstappen abandonó en Mónaco por una falla en el motor Red Bull

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 2026, una de las citas más estratégicas del calendario por la dificultad de adelantamiento, se cobró su primera baja importante antes de la primera curva. Max Verstappen (Red Bull) debió abandonar la competencia tras quedar completamente inmóvil en la grilla de partida debido a un fallo mecánico.

El neerlandés, que partía desde la segunda posición de la primera fila junto al poleman Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), no logró mover su monoplaza RB22 al apagarse los semáforos. La situación generó un momento de alta tensión en el circuito callejero del Principado: Charles Leclerc (Ferrari), quien largaba inmediatamente detrás en el cuarto casillero, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva de emergencia para evitar una colisión por alcance de gran magnitud.

Verstappen is slow away from P2 on the grid! 😳



Here's how the race start unfolded in Monaco! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Incertidumbre en el box de Red Bull

Hasta el momento, la escudería de Milton Keynes no emitió un comunicado oficial detallando el origen exacto de la avería. Los análisis preliminares evalúan desde un problema en el sistema electrónico o la activación involuntaria del mecanismo anti-stall (anticalado), hasta un fallo estructural directo en la planta motriz.

El incidente representa un duro revés para las aspiraciones de Verstappen en el campeonato mundial. Tras una destacada sesión de clasificación que lo ubicaba en una posición óptima para pelear por la victoria o asegurar su segundo podio del año, el vigente tetracampeón pasó al último lugar del pelotón en cuestión de segundos.

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

El diálogo por radio y el abandono definitivo

A pesar de que el piloto logró poner en marcha el vehículo tras el percance inicial, el rendimiento del coche quedó severamente comprometido. Desde el muro de boxes, el equipo de ingenieros le solicitó continuar en pista con la instrucción de “traer el auto a casa” para intentar rescatar información o remontar posiciones.

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Sin embargo, la respuesta del conductor fue categórica a través de la radio: “El motor está roto”.

Ante el diagnóstico del piloto, Red Bull ordenó el ingreso del coche a los pits para formalizar el retiro definitivo de la prueba.

Con la baja de Verstappen, la punta de la carrera se reconfiguró de la siguiente manera: