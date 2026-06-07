ABC Motor
07 de junio de 2026 a la - 18:53

Supersport GT-Italia: Doble podio de Óscar Bittar en Misano

Óscar Bittar y el #1 con el dedo, al lado del Ferrari 488 Challenge Evo #4 con el cual debutó en la categoría.
Óscar Bittar y el #1 con el dedo, al lado del Ferrari 488 Challenge Evo #4 con el cual debutó en la categoría.Óscar Bittar Prensa

El piloto paraguayo Óscar Bittar, que logró ayer una gran victoria en su categoría tras la carrera 1, disputada por la segunda fecha del Campeonato Supersport GT en Misano (Italia), repitió triunfo hoy en la carrera 2 y volvió a subir al podio.

Por Derlis Santacruz

El piloto paraguayo Óscar Bittar, de 33 años, volvió a ser el mejor de su categoría hoy en la carrera 2 y subió nuevamente al podio, cerrando de esta manera un gran fin de semana en el cual debutó en el Campeonato Supersport GT Italia, con un doble triunfo en su categoría en esta segunda fecha del calendario 2026.

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En ambas carreras, Óscar estuvo al mando de un Ferrari 488 Challenge Evo, que lo comparte con el piloto argentino Pablo Benites, con quien volvieron a colocarlo en la punta de su categoría y lo llevaron al P6 de la clasificación general al final de la jornada.

El paraguayo Óscar Bittar celebra uno de los dos podios que consiguió el fin de semana en Misano, Italia.
El paraguayo Óscar Bittar celebra uno de los dos podios que consiguió el fin de semana en Misano, Italia.

Bittar manifestó entre otras cosas, al cierre del evento, "que las sensaciones fueron muy positivas en su debut a bordo de un coche GT“, preparado bajo la estructura del equipo Reparto Corse Ram, escudería satélite de Ferrari, y “que aguarda con mucha expectativa lo que se viene de aquí en adelante en el certamen”.