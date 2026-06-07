Supersport GT-Italia: Doble podio de Óscar Bittar en Misano

El piloto paraguayo Óscar Bittar, de 33 años, volvió a ser el mejor de su categoría hoy en la carrera 2 y subió nuevamente al podio, cerrando de esta manera un gran fin de semana en el cual debutó en el Campeonato Supersport GT Italia, con un doble triunfo en su categoría en esta segunda fecha del calendario 2026.

Lea más: Supersport GT-Italia: Victoria de Óscar Bittar en Misano

En ambas carreras, Óscar estuvo al mando de un Ferrari 488 Challenge Evo, que lo comparte con el piloto argentino Pablo Benites, con quien volvieron a colocarlo en la punta de su categoría y lo llevaron al P6 de la clasificación general al final de la jornada.

Bittar manifestó entre otras cosas, al cierre del evento, "que las sensaciones fueron muy positivas en su debut a bordo de un coche GT“, preparado bajo la estructura del equipo Reparto Corse Ram, escudería satélite de Ferrari, y “que aguarda con mucha expectativa lo que se viene de aquí en adelante en el certamen”.