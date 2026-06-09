4x4 Off-Road: Itá espera por la cuarta fecha del Club Cateura

El Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, encargado de la organización del Campeonato Nacional Todoterreno, ultima todos y cada uno de los detalles de la competencia que será válida por la cuarta fecha del certamen 2026, que se desarrollará este domingo 14 en el circuito del Centro Iteño de Volantes (CIV), de la ciudad de Itá, ubicado específicamente en la compañia denominada como Curupicayty, y que se realizará en homenaje a Jorge Fernández, quien en vida fuera más conocido como “El Gordo Cateura”, quien dejó de existir físicamente el pasado sábado y fue un gran colaborador del club.

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Las tripulaciones que estén interesadas en formar parte del evento del 4x4 Off-Road que se llevará a cabo en Itá, ciudad que espera por los mejores exponentes de la modalidad, podrán inscribirse hasta este viernes 12, o en su defecto, el día de la carrera.

Los portones del mencionado circuito se abrirán a las 7:00 y, tras la reunión de pilotos prevista para las 9:00, la primera máquina largará a las 9:30, dando inicio a la primera de las vueltas clasificatorias establecidas por la organización. Los mejores clasificados accederán a la vuelta final, la que se decidirá a los ganadores de la jornada.

Las potentes máquinas de las categorías TT1, TT2, TT3, TT4L, TT4N y TT4 Extreme garantizan un gran espectáculo a los asistentes –sobre un trazado que tendrá varias aguadas y muchos saltos–, quienes podrán ingresar al circuito y disfrutar de esta gran fiesta del 4x4 Off-Road abonando la suma de G. 30.000.