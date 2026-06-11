F2-GP de España: Horarios y dónde ver en vivo a Joshua Duerksen en Barcelona

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, competirá a partir de mañana viernes en el GP de España –5ª fecha de la FIA Fórmula 2–, que se llevará a cabo en el circuito de Montmeló, en Barcelona-Cataluña.

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Después de un fin de semana con suerte dispar en Mónaco, donde sumó cinco puntos en la carrera sprint y no pudo cosechar una sola unidad en la feature race, Joshua, de 22 años, intentará nuevamente sumar puntos este fin de semana y de ser posible, volver al podio (la última vez fue en Australia).

Duerksen es actualmente el undécimo de la tabla de posiciones en la categoría –con 21 puntos–, mientras que el líder sigue siendo el piloto italiano Gabriele Minì, del MP Motorsport, con 63 unidades, escoltado por el búlgaro Nikola Tsolov, del Campos Racing, con 62 puntos, y por el noruego Martinius Stenshorne, del Rodin Motorsport, con 48.

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F2-GP de España: Joshua Duerksen en Barcelona

Práctica - Viernes 12 de junio

6:05, hora de Paraguay, ESPN 2 y Disney +

Qualy - Viernes 12 de junio

10:55, hora de Paraguay, Disney +

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Sprint - Sábado 13 de junio

9:15, hora de Paraguay, ESPN 2 y Disney +

Feature Race - Domingo 14 de junio

6:25, hora de Paraguay, ESPN 2 y Disney +