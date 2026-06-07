ABC Motor
07 de junio de 2026 a la - 05:49

FIA F2: Joshua Duerksen fue 15º en la feature race del GP de Mónaco

De esta manera, el piloto paraguayo Joshua Duerksen cumplía con la parada obligatoria en la penúltima vuelta del GP de Mónaco.
De esta manera, el piloto paraguayo Joshua Duerksen cumplía con la parada obligatoria en la penúltima vuelta del GP de Mónaco.FIA Fórmula 2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen finalizó su participación en el GP de Mónaco -4ª fecha de la FIA Fórmula 2- con un 15º puesto en la feature race tras largar desde el 18º lugar.

Por Derlis Santacruz

Joshua Duerksen, piloto del equipo de origen británico Invicta Racing, culminó en el 15º puesto la carrera principal del GP de Mónaco en el cierre de la cuarta fecha de la FIA Fórmula 2.

Nuestro compatriota, que finalmente arrancó desde el 18º lugar debido a una nueva penalización que recibió ayer (por el desgaste excesivo de los neumáticos que utilizó en la qualy y con los cuales que tuvo que haber iniciado la feature race), comenzó la competencia de hoy, al igual que todos, de manera prolija y mantuvo su posición en las primeras vueltas de las 42 que se corrieron.

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Joshua mejoró dos posiciones y pasó a ser 16º antes de la parada obligatoria, la que se pudo realizar recién desde la sexta vuelta. Con el ingreso de los monoplazas a los boxes del circuito callejero del Principado de Mónaco, entre las vueltas 24 y 29, el piloto de 22 años subió seis puestos más y fue 10º.

A falta de diez vueltas para el final, los diez primeros pilotos aún no ingresaron para cumplir con la parada obligada. Posteriormente, en la vuelta 33, ingresaron varios incluido el brasileño Rafael Câmara, compañero de equipo de Duerksen, que partió desde la “pole position” y era líder de la carrera.

Una postal del GP de Mónaco.
Una postal del GP de Mónaco.

En la vuelta 35, defendiendo su liderato y con los neumáticos recién cambiados (fríos y sin agarre), Câmara perdió la posición con el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), a la postre vencedor, al pasarse en una frenada y lastimosamente abandonó la carrera principal y dejó al equipo Invicta Racing sin triunfo.

Momento exacto en el que el piloto brasileño Rafael Câmara era superado por el búlgaro Nikola Tsolov.
Momento exacto en el que el piloto brasileño Rafael Câmara era superado por el búlgaro Nikola Tsolov.

El paraguayo quedó 7º pero todavía debía la parada, que la cumplió en la penúltima vuelta (41) y salió de los pits 18º. Finalmente, después de los últimos movimientos en pista, el piloto nacido en Asunción de 22 años cruzó la meta en el 15º puesto, fuera de la zona de puntos (suman los diez primeros pilotos), cerrando así este capítulo llamado Mónaco.

La próxima fecha, la quinta, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, en España.

Los diez primeros del GP de Mónaco.
Los diez primeros del GP de Mónaco.