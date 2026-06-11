Rally FIA/Codasur: Cordillera albergará la 4ª fecha del certamen sudamericano

Paraguay, que ya recibió esta temporada al Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur para la disputa de la tercera fecha en el departamento del Guairá, el pasado mes de mayo, será nuevamente escenario de una fecha del certamen continental en reemplazo de Bolivia.

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De esta manera, Cordillera fue confirmada oficialmente por la organización como sede de la cuarta válida del 2026. Por su parte, Bolivia quedó nuevamente fuera del calendario, esta vez por la crisis sociopolítica y económica (en 2025 también pasó algo similiar, pero debido a otras circunstancias-problemas con la provisión del combustible FIA para el evento–).

“El Campeonato Rally FIA Codasur informa que, luego de una reunión encabezada por las autoridades de cada una de las asociaciones involucradas y sujeto a la aprobación de la Comisión de Rally de la FIA y de la Comisión Deportiva correspondiente, se ha resuelto aceptar la candidatura de Paraguay para albergar la cuarta fecha del calendario 2026. La decisión fue adoptada por consenso entre las partes involucradas, considerando circunstancias de fuerza mayor de público conocimiento y completamente ajenas al organizador designado para la competencia”, reza parte del comunicado oficial.

“Agradecemos el esfuerzo realizado por las autoridades del Automóvil Club Boliviano para lograr sostener el compromiso y esperamos poder volver a contar con la presencia de Bolivia en el calendario en un futuro cercano. De esta manera, la prueba ahora se disputará en territorio paraguayo manteniendo la misma fecha que ya se encontraba aprobada dentro del calendario internacional FIA para la cuarta cita de la temporada 2026. En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el evento y su organización”, concluye el mismo.

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), cuyo presidente de la Comisión Deportiva, Édgar Molas, estuvo recorriendo los caminos del departamento de Cordillera, buscando más opciones para la carrera, también emitió un comunicado oficial en el que se puede leer entre líneas que “el epicentro de la competencia será definido próximamente”.