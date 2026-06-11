ABC Motor
11 de junio de 2026 a la - 21:18

Rally FIA/Codasur: Cordillera albergará la 4ª fecha del certamen sudamericano

Automóvil de rally avanzando rápido por camino de tierra, levantando barro y agua, en un entorno natural con árboles.
A pesar del llantazo en la primera etapa, Migue Zaldívar –actual campeón nacional de rally– y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) estuvieron muy cerca del segundo lugar en el Rally del Guairá. Son candidatos al título del Rally FIA/Codasur que hasta aquí tuvo tres fechas: Brasil, Argentina y Paraguay.GUSTAVO MACHADO

La cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, que correspondía a Bolivia, finalmente se disputará en nuestro país, en Cordillera, del 24 al 26 de julio próximo.

Por Derlis Santacruz

Paraguay, que ya recibió esta temporada al Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur para la disputa de la tercera fecha en el departamento del Guairá, el pasado mes de mayo, será nuevamente escenario de una fecha del certamen continental en reemplazo de Bolivia.

Lea más: CNR-FIA/Codasur: Fau Zaldívar, imparable en el Guairá

Rally Sudamericano en Villarrica
Grandes animadores del certamen continental. Los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2) durante el último Rally del Guairá.

De esta manera, Cordillera fue confirmada oficialmente por la organización como sede de la cuarta válida del 2026. Por su parte, Bolivia quedó nuevamente fuera del calendario, esta vez por la crisis sociopolítica y económica (en 2025 también pasó algo similiar, pero debido a otras circunstancias-problemas con la provisión del combustible FIA para el evento–).

Toyota deslizándose en barro, levantando agua y barro, mientras el público observa con entusiasmo.
Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), líderes del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, buscan nuevamente el cetro continental este año.

El Campeonato Rally FIA Codasur informa que, luego de una reunión encabezada por las autoridades de cada una de las asociaciones involucradas y sujeto a la aprobación de la Comisión de Rally de la FIA y de la Comisión Deportiva correspondiente, se ha resuelto aceptar la candidatura de Paraguay para albergar la cuarta fecha del calendario 2026. La decisión fue adoptada por consenso entre las partes involucradas, considerando circunstancias de fuerza mayor de público conocimiento y completamente ajenas al organizador designado para la competencia”, reza parte del comunicado oficial.

Comunicado Oficial - Parte 1.
Comunicado Oficial - Parte 1.

Agradecemos el esfuerzo realizado por las autoridades del Automóvil Club Boliviano para lograr sostener el compromiso y esperamos poder volver a contar con la presencia de Bolivia en el calendario en un futuro cercano. De esta manera, la prueba ahora se disputará en territorio paraguayo manteniendo la misma fecha que ya se encontraba aprobada dentro del calendario internacional FIA para la cuarta cita de la temporada 2026. En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el evento y su organización”, concluye el mismo.

Comunicado Oficial - Parte 2.
Comunicado Oficial - Parte 2.

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), cuyo presidente de la Comisión Deportiva, Édgar Molas, estuvo recorriendo los caminos del departamento de Cordillera, buscando más opciones para la carrera, también emitió un comunicado oficial en el que se puede leer entre líneas que “el epicentro de la competencia será definido próximamente”.

Comunicado oficial del TACPy.
Comunicado oficial del TACPy.